Mauritanie - Algérie : victoire obligatoire des Fennecs ! Diffusion TV, compos probables... Les infos

Troisième de sa poule derrière l'Angola et le Burkina Faso, l'Algérie est dos-au-mur dans cette CAN 2023. Avec deux points en deux matchs, les Fennecs sont obligés de l'emporter ce soir contre la Mauritanie pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

L'Algérie en danger ! Après deux matchs nuls en deux rencontres, les Fennecs sont troisièmes du Groupe D derrière l'Angola et le Burkina Faso. Ce mardi soir, Riyad Mahrez et ses coéquipiers jouent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition où ils font partie des favoris à la victoire finale. Si la star algérienne Riyad Mahrez semble en difficulté et n'a pas encore trouvé le chemin des filets, son sélectionneur Djamel Belmadi a tenu à rassurer son capitaine en conférence de presse : "Je veux que personne n'oublie de quoi Riyad est capable. Je suis d'accord, c'est un fait, ce n'étaient pas ses meilleurs matches, mais ne l'enterrez pas trop vite, il y a dix-huit mois il était champion d'Europe. Il est capitaine, je sais de quoi il est capable, j'ai toute confiance en lui, toute l'équipe a confiance en lui." Du côté de la Mauritanie, les Mourabitounes sont toujours à la recherche d'un premier point dans cette CAN. Ils sont déjà éliminés de la compétition.

À quelle heure débute Mauritanie - Algérie ?

Le coup d'envoi du match de la Coupe d'Afrique des Nations opposant la Mauritanie à l'Algérie est prévu mardi 23 janvier à 21h00 au Stade de la Paix à Bouaké (Côte d'Ivoire).

Sur quelle chaîne regarder Mauritanie - Algérie ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2023, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre les Fennecs et les Mourabitounes.

Quelles sont les compositions probables de Mauritanie - Algérie ?

Mauritanie : Niasse (G) - Keita, El Abd, Ba, Abeid - Gassama, Fofana, Mouhsine - Kamara, Bouna, Koita.

Algérie : Mandrea (G) - Atal, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri - Feghouli, Bentaleb, Zerrouki - Belaili, Mahrez, Bounedjah.

