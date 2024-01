DIRECT. Mali - Burkina Faso : les Aigles frappent d'entrée... suivez le match

Dans un duel avec Sangaré, le milieu de terrain du Mali a levé son pied très haut. Nous sommes à 30 mètres du but gardé par Diarra.

Les Étalons sont toujours sonnés à la suite du but contre son camp inscrit par Edmond Tapsoba (3e). Sur le côté droit, Issa Kaboré et Bertrand Traoré tentent de sonner la révolte, mais les actions sont trop lisibles.

18:12 - Dayo manque une grosse opportunité dans ce Mali - Burkina Faso (12e)

À cinq mètres du but, Dayo a sauté trop tôt et le ballon est parti largement au-dessus du but gardé par Diarra.