DIRECT. Arsenal - Liverpool : les Reds recollent miraculeusement avant la pause, suivez le match

Jones voit le départ de Diaz dans le couloir gauche et le sert mais le Colombien, qui voulait servir Jota, voit son centre dévié au dernier moment.

William Saliba manque de pragmatisme dans sa protection de balle et se laisse avoir par Diaz qui pousse le ballon sur Gabriel qui marque contre son camp. C'est cruel pour les Gunners qui n'avaient pas été inquiétés dans ce premier acte d'Arsenal - Liverpool.

Le buteur de ce Arsenal - Liverpool réalise encore un énorme pressing et se retourne ensuite vers les tribunes pour appeler le public à encourager.

Le défenseur des Gunners lève son pied et intervient sur un beau mouvement des Reds qui essayaient d'inquiéter Raya.

L'ancien défenseur de Lille hérite d'un ballon aux abords de la surface et s'applique mais sa frappe n'est pas assez puissante pour tromper Alisson.

18:05 - Les Gunners plus agressifs (35')

Depuis le début de cet Arsenal - Liverpool, les Reds perdent presque tous les duels. Les joueurs d'Arteta sont plus pressants et mettent plus d'intensité.