Anthony Taylor arbitre de PSG - Barcelone, une bonne nouvelle pour les Parisiens

L'Anglais Anthony Taylor arbitrera ce mercredi soir le quart de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

L'UEFA a annoncé lundi 8 avril le nom de l'arbitre qui officiera pour le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, pour le compte des quarts de finale de la compétition. Et on peut dire que c'est un arbitre qui connait bien les deux équipes puisque l'instance d'organisation du football européen a délégué l'arbitrage à Anthony Taylor, qui était déjà au sifflet lors du match retour entre les Parisiens et le Barça en 2021. À l'époque, le match s'était fini sur le score de un but partout et la qualification des coéquipiers de Kilian Mbappé.

Un habitué des phases finales

L'arbitre anglais de 45 ans n'en est pas à sa première phase finale de compétition internationale. Il officie en Premier League depuis 2010 et compte plus de 250 matchs dans le championnat anglais. Il était également au sifflet lors de 26 matchs de Champions League et a arbitré la finale de la Supercoupe d'Europe en 2020. Le week-end dernier, Anthony Taylor arbitrait le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool.

De bon augure pour le PSG ?

Les Parisiens peuvent-ils voir un signe dans la nomination d'Anthony Taylor ? En tout cas les hommes de Luis Enrique n'ont jamais perdu lorsque l'Anglais était aux manettes, avec cinq victoires et un match nul. Il a notamment arbitré la victoire parisienne 3-0 contre le Real Madrid en phase de groupe lors de la saison 2019-2020 et la victoire contre l'Atalanta Bergame en quart de finale retour la même saison.

Au contraire, le FC Barcelone n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs arbitrés par Anthony Taylor, qui était au sifflet lors de la défaite 3 buts à zéro contre le Bayern Munich en 2022.

Un adepte du carton jaune

Si Anthony Taylor a l'habitude de peu exclure les joueurs, il distribue en revanche les cartons jaunes en Ligue des Champions. Il sanctionne en effet en moyenne un peu plus de cinq joueurs par match dans la compétition européenne. Il faudra donc pour faire attention du côté de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez, tous sous le coup d'une suspension en cas d'avertissement ce mercredi soir. Du côté du FC Barcelone, ils sont huit joueur à être en sursis : Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres et João Félix.