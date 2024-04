Manchester City - Real Madrid : Ancelotti réserve une surprise pour ce choc

En quart de finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi 17 avril, Manchester City reçoit, à l'Etihad Stadium, le Real Madrid. À l'aller, Citizens et Merengue avaient partagé le nul (3-3).

Après le spectacle du match aller, voici le suspense du match retour. À la suite d'un premier duel riche en buts (3-3), Manchester City et le Real Madrid se retrouvent en Angleterre, à l'Etihad Stadium, pour se départager dans ce quart de finale de la Ligue des Champions.

Avant ce choc, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a fait face à un casse-tête pour constituer sa charnière centrale. Privé d'Alaba (victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre dernier), le manager italien a perdu Aurélien Tchouaméni. Averti au bout de 50 secondes de jeu, il y a une semaine, l'international français est suspendu pour ce match retour, au grand dam du manager italien qui a vanté ses mérites : "Il comprend bien ce dont a besoin l'équipe actuellement. Il couvre ce poste de façon spectaculaire. On dirait qu'il a toujours joué là. Il est fort sur les ballons aériens, dans les duels, il est intelligent dans son positionnement. Il peut jouer là, comme milieu récupérateur. On avait besoin de l'émergence de certains défenseurs, il le fallait, à condition d'avoir l'adhésion de tout le monde." Sans son nouveau roc, l'ex-entraîneur du PSG a tranché en faveur de l'expérimenté Nacho, qui cumule plus de 300 matchs au Real Madrid, au détriment de Militao.

Les nouvelles sont en revanche très bonnes pour Pep Guardiola et Manchester City. Victime d'une intoxication alimentaire à son arrivée en Espagne, Kevin De Bruyne s'est rétabli rapidement et a d'ailleurs participé au large succès des siens face à Luton (5-1). À nouveau leader de Premier League, le tenant du titre en Ligue des Champions arrive méfiant à ce rendez-vous face au Real Madrid : "Nous voulions tous les deux attaquer mais de différentes manières, a pointé Pep Guardiola en conférence de presse. Vous passez la journée à vous inquiéter de la façon de contrôler les transitions du Real Madrid, mais c'est impossible, vraiment impossible, vous finissez par vous concentrer sur la minimisation. Nous avons concédé peu de choses à l'aller, même si nous avons eu beaucoup de pertes de balle. Le match a fini par devenir fou. Le meilleur a été notre réaction à 2-1. Sur ce terrain, les matchs ne se terminent jamais et nous avons montré de la personnalité. Et de la qualité." De bon augure avant la bataille finale.

Dans le cadre des quarts de finale retour, la Ligue des Champions offre un choc cinq étoiles : Manchester City - Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue des Champions, vous aurez le choix pour voir Manchester City - Real Madrid. Cette affiche sera diffusée par Canal + Foot et RMC Sport 1.

Pour suivre Manchester City - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix : souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal pour rejoindre Canal + Foot ou souscrire à un abonnement 100% digital à RMC Sport pour accéder à RMC Sport 1.

La composition probable de Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden - Haaland.

La composition probable du Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Kroos, Valverde, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Vinicius.