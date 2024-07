Calendrier de l'Euro 2024 : le tableau des 1/4 de finale à télécharger

Le calendrier de l'Euro 2024 est à télécharger en format PDF pour pouvoir l'imprimer et l'afficher ! Découvrez le tableau de la phase finale avec toutes les affiches, les dates et horaires...

La fin des huitièmes de finale de l'Euro 2024 est déjà proche avec les dernières rencontres ce lundi et mardi pour connaître toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Pour l'heure, la Suisse est qualifiée après s'être payée le tenant du titre italien dans une rencontre maîtrisée. Elle affrontera l'Angleterre, qualifiée au forceps 2-1 après la prolongation face à la Slovaquie. Dans l'autre quart de finale, nous aurons droit à une finale avant l'heure entre l'Allemagne et l'Espagne.

Il ne reste plus que quatre places pour rejoindre toutes ces équipes. La fin des huitièmes débute ce lundi avec le choc et la revanche de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique. L'équipe gagnante affrontera le Portugal ou la Slovénie. Mardi, les Pays Bas tenteront d'éliminer la Roumanie alors que l'Autriche veut poursuivre son parcours héroïque.

Télécharger le calendrier de l'Euro 2024 de foot

Voici toutes les affiches des huitièmes de finale et des quarts de finale.