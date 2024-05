Quevilly - Saint-Étienne : triste soirée pour les Verts qui voient la Ligue 1 s'éloigner, le résumé du match

22:50 - Les mots encourageants d'Appiah

Le défenseur stéphanois ne s'est pas montré abattu après ce Quevilly - Saint-Étienne : "Tous les matchs sont difficiles. Les équipes jouent le coup à fond. On a eu des grosses occasions et après on s'est découvert. C'est le football. Il y a un petit moment qu'on bataille pour être dans les trois premiers. Il nous reste une finale la semaine prochaine et après on verra ce qu'il se passera. On a du caractère. On est tous venus pour faire remonter le club en Ligue 1'".