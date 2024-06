Pologne - Pays-Bas : les Oranje veulent commencer fort face à la Pologne, privée de sa star

Dans la poule de l'équipe de France, les deux autres nations s'affrontent ce dimanche. Sans Lewandowski, la Pologne compte mettre en danger les Pays-Bas qui veulent commencer fort l'Euro 2024.

Dans le groupe D, la Pologne et les Pays-Bas s'affrontent ce dimanche après-midi avant le match des Bleus lundi soir face à l'Autriche.

Le facteur X absent

Futur adversaire de l'équipe de France dans le groupe D, la Pologne débute son Euro 2024 ce dimanche après-midi face aux Pays-Bas. Pour ce début de compétition, Michal Probierz devra faire sans sa star et capitaine habituel, Robert Lewandowski. Touché à la cuisse lors d'un match de préparation face à la Turquie, l'attaquant est forfait pour cette première rencontre. En conférence de presse, le sélectionneur a préféré relativiser sur l'absence de son joueur phare : "La plupart des entraîneurs doivent faire sans Lewandowski… C'est mon troisième match sans lui". Le joueur du FC Barcelone sera néanmoins sur le banc : "On doit petit à petit changer de génération dans cette équipe, ne pas regarder en arrière, continuer à progresser. Lewandowski sera sur le banc et sa présence auprès de nous sera très importante".

Avec les Pays-Bas, l'Autriche et la France, Michal Probierz estime que la Pologne a hérité "d'un groupe difficile, avec deux favoris à la victoire finale et l'une des révélations des derniers mois". "On doit approcher ces matches de manière calme, être très organisés. Le dernier match contre la France va être capital pour se qualifier", a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas veulent frapper fort

Pour son entrée en lice, les Pays-Bas veulent envoyer un message à la concurrence. Après un quart de finale lors du dernier Mondial, les Oranje veulent surfer sur ce résultat et bien débuter le championnat d'Europe face à la Pologne diminuée. Pour cela, Ronald Koeman pourra s'appuyer sur sa solide défense composée de Virgil Van Dijk et Mathijs De Ligt. Sur le front de l'attaque, Cody Gakpo, Memphis Depay et Xavi Simons devraient rythmer les offensives néerlandaises. En conférence de presse, le sélectionneur des Oranje a confié se placer parmi les nations prétendantes à la victoire finale : "Nous sommes l'une des nations fortes. Il n'y a pas un grand favori, peut-être la France un peu plus que les autres, parce qu'elle a l'expérience, elle a gagné des tournois, mais ça va être une lutte très ouverte".

À quelle heure débute Pologne - Pays-Bas ?

Le coup d'envoi du match de l'Euro 2024 opposant la Pologne aux Pays-Bas est prévu dimanche 16 juin à 15h00 au Volksparkstadion de Hambourg (Allemagne). Le Portugais Artur Soares Dias sera l'arbitre.

Sur quelle chaîne regarder Pologne - Pays-Bas ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre la Pologne et les Oranje.

Comment suivre Pologne - Pays-Bas en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de l'Euro 2024 entre les Polonais et les Néerlandais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Pologne - Pays-Bas ?

Pologne : Szczesny (G) - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Szymanski, Sliz, Zielinski, Zalewski - Piatek, Urbanski.

Pays-Bas : Verbruggen (G) - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké - Reijnders, Wijnaldum, Veerman - Simons, Depay, Gakpo.

Quels sont les pronostics de Pologne - Pays-Bas ?