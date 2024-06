Les Bleus retrouvent un arbitre qu'ils connaissent bien pour France - Pays-Bas

L'arbitre du match France-Pays-Bas a été annoncé, et c'est l'Anglais Anthony Taylor qui a été choisi par l'UEFA.

L'UEFA a dévoilé la liste des arbitres pour la deuxième journée de la phase de groupe de l'Euro 2024. Pour la France, qui affronte les Pays-Bas ce vendredi 21 juin à 21h à Leipzig, ce sera l'Anglais Anthony Taylor. Âgé de 45 ans, le natif de Manchester est un arbitre expérimenté du football européen, avec plus de 250 apparitions en Premier League, et 26 matchs de Champions League. Il est également arbitre international FIFA depuis 11 ans, avec à son actif l'Euro 2021 ou la Coupe du monde 2022. Il était notamment au sifflet lors du malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de l'Euro 2021, et avait fait preuve d'une réactivité remarquable en appelant les soigneurs en quelques secondes.

Les Bleus ont déjà eu affaire à Anthony Taylor, notamment lors de la finale de la Ligue des Nation remportée par l'équipe de France en 2021. À l'époque, ils avaient profité de la clémence de l'arbitre anglais, qui n'avait pas vu un potentiel hors-jeu de Kylian Mbappé. au total, le bilan des Bleus est à l'équilibre quand Anthony Taylor est au sifflet, avec 3 victoires pour deux défaites, dont une face aux … Pays-Bas. C'était en Ligue des Nations en 2018.

Kylian Mbappé, s'il joue cette rencontre après sa fracture du nez lors du match contre l'Autriche, retrouvera également l'anglais pour la troisième fois de la saison. Les deux précédentes, ça c'était mal passé pour l'ancien attaquant du PSG, puisque les Parisiens avaient perdu les deux matchs : contre le FC Barcelone en quart de finale aller, et contre Dortmund en demi-finale aller.