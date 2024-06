Espagne - Italie : un ticket pour les huitièmes en vue dans ce choc alléchant

Après le match nul entre la Croatie et l'Albanie hier après-midi, l'Espagne et l'Italie s'affrontent dans une affiche aux airs de choc. En cas de victoire ce soir, l'une des deux nations peut déjà décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

L'Espagne tient sa revanche

Sorti par l'Italie en demi-finale de l'Euro 2021, l'Espagne compte bien prendre sa revanche malgré ses deux succès en Ligue des Nations face à la Squadra Azurra. Pour cela, Luis De La Fuente pourra s'appuyer sur ses cadres et son capitaine Alvaro Morata, auteur d'un but lors de la large victoire espagnole contre la Croatie. En conférence de presse, le sélectionneur de la Roja a salué le football italien, qu'il estime similaire au jeu espagnol : "L'Italie, c'est une équipe qui nous ressemble, elle a changé de sélectionneur récemment, elle a lancé des jeunes joueurs, on les a affrontés souvent. J'aime l'esprit de compétition des équipes italiennes, c'est comme si on se regardait dans un miroir, nous sommes une équipe en développement, eux aussi, ils ont des grandes individualités".

Pour cette rencontre, Luis De La Fuente s'attend à un match âpre mais pourra compter sur ses hommes : "Cela va être un match très compliqué, un match d'une grande intensité, cela sera du 50/50 au coup d'envoi. On sait à quoi s'attendre avant ce match. On est prêt à se salir pour remporter ce match".

Spaletti admiratif

Fervent du beau football, Luciano Spaletti n'a pas manqué de louer les qualités de l'école de football espagnole en conférence de presse. "L'Espagne est devenue l'école de foot espagnole parce qu'elle a toujours fait le même football. Elle a été reconnue parce qu'elle a eu le courage de maintenir dans le temps la même idée de foot, la même exigence et la même disponibilité de la part des joueurs. Pour arriver à leur niveau, il faut faire comme eux, c'est-à-dire proposer toujours la même chose, pas une fois tous devant et une fois tous derrière", a déclaré le sélectionneur italien. Cette affiche de poules de l'Euro comptera dans la carrière de l'entraîneur : "C'est l'un des matches les plus importants de ma carrière. J'en ai déjà eu et ce match est de ce niveau-là. À mon âge, on sait qu'il y a des histoires à raconter. Il faut des histoires à raconter et ce match peut déterminer une histoire".

Luciano Spaletti en a profité pour souligner les caractéristiques du jeu à l'espagnol : "Ils ont tout, au niveau de la qualité individuelle et collective, mais on a envie de faire le match. Il faudra qu'on réagisse plus vite, je suis curieux de voir nos réactions. Le rythme est élevé avec l'Espagne. On l'a vu contre la Croatie qui a fait un bon match mais qui a eu quelques pauses et les a payées. Il faudra aussi mettre la qualité technique pour ne pas avoir à courir partout sur le terrain. C'est un foot qui me plaît beaucoup, et donc on prend des petites choses, on analyse les choses. C'est un foot offensif, ils gardent toujours des joueurs hauts pour presser, ils pressent le gardien, donc on devra être bons et trouver le joueur libre en peu de temps, et quand on ne le trouvera pas, on sera obligés de chercher les attaquants. En ce moment, il y a beaucoup de nations qui jouent un foot offensif. L'une d'entre elles est l'Espagne, mais ils ne sont pas les seuls. Nous, c'est vrai qu'on a du chemin à faire pour jouer comme l'Espagne".

À quelle heure débute Espagne - Italie ?

Le coup d'envoi du match de la poule B de l'Euro 2024 opposant l'Espagne à l'Italie est prévu jeudi 20 juin à 21h00 à la Veltins Arena de Gelsenkirchen. Le Slovène Slavko Vincic sera l'arbitre de ce choc.

Sur quelle chaîne regarder Espagne - Italie ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche alléchante entre les Italiens et les Espagnols. La rencontre sera également retransmise en clair sur M6.

Comment suivre Espagne - Italie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de l'Euro 2024 entre la Roja et la Squadra Azurra sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur M6+.

Quelles sont les compositions probables d'Espagne - Italie ?

Espagne : U.Simon (G) - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Pedri, Rodri, F.Ruiz - Yamal, Morata, Williams.

Italie : Donnarumma (G) - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho, Barella - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca.

