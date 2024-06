Pologne - Autriche : match très important pour l'équipe de France, les infos

Match décisif du groupe D à Olympiastadion de Berlin, la Pologne de Robert Lewandowski affronte l'Autriche. L'équipe vaincue pourra déjà dire adieu à l'EURO.

Bien que la Pologne n'ait obtenu aucun point face aux Pays Bas (1-2), elle a été félicitée par la presse locale pour sa prestation convaincante. Cela a donné de la confiance aux joueurs qui doivent engranger les trois points qui garantiront dans les pires des scénarii la troisième place du groupe au vainqueur. De plus, l'éventuel retour de Robert Lewandowski devrait donner un supplément d'âme pour les Polonais, conscients que c'est maintenant qu'il faut réussir un résultat compte tenu de la difficulté du troisième match contre la France. Un nul ferait d'ailleurs les affaires de l'équipe de France puisque dans ce cas de figure, les Bleus resteraient à coup sûr à l'une des deux premières places du groupe D avant la dernière journée.

Probierz souhaite plus d'agressivité.

Le sélectionneur polonais Michal Probierz croit en son équipe, il espère qu'elle se montrera à la fois créative et agressive face à un adversaire très difficile à bouger " Ai-je eu des nuits blanches avant ce match ? Certainement pas. En général, je dors très bien, surtout quand je sais qu'en tant qu'entraîneur, j'ai fait de mon mieux pour préparer l'équipe. L'Autriche joue un football agressif, nous devons donc faire de même. Mais d'un autre côté, cela ne suffit pas. Je veux que nous fassions les deux : jouer de manière agressive, mais aussi du bon football, si nous combinons ces choses, alors nos chances de victoire s'amélioreront".

Match incontournable pour les Autrichiens.

S'adressant aux supporteurs autrichiens avant le début de tournoi, la voie souvent citée pour accéder à la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale était de battre la Pologne et espérer prendre quelque chose à la France ou aux Pays Bas. Déçus de ne pas avoir pris au moins un point face aux Bleus, les partenaires de Kevin Danso savent donc que cette deuxième rencontre face à la Pologne sera décisive et incontournable pour pouvoir aller plus loin dans la compétition.

Ralf Rangnick voit même cette opposition face aux Polonais comme une sorte de seizième de finale " Le sens du match est clair. Il a le caractère d'un match à élimination directe. Les deux équipes ont de bonnes chances de se qualifier, un match nul n'aide vraiment aucun d'entre nous. La façon dont cela se déroulera dépend de nous. comment nous jouons, et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. " cite l'ancien entraîneur de Leipzig qui garde d'ailleurs des bons souvenirs de l'Olympiastadion "J'ai de bons souvenirs, principalement grâce à de larges victoires contre le Hertha. Si cet endroit est rempli, c'est un stade incroyable qui peut créer une atmosphère particulière. Le terrain est dans un état fantastique. Tout est prévu pour un grand match de football ".

Les compos probables des deux équipes:

La compo probable de la Pologne: Szczęsny (G) - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder - Romanczuk, Zieliński, Zalewski, Urbański - Lewandowski

La compo probable de l'Autriche: Pentz (G) - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch

Sur quelle chaîne TV est diffusée Pologne - Autriche ?

La rencontre sera diffusée exclusivement à partir de 18h sur BeinSports1. La chaîne diffuse d'ailleurs l'intégralité des rencontres de l'Euro 2024.

Quelle diffusion streaming pour le match Pologne - Autriche ?

Pour suivre Pologne-Autriche en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette il faut souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Les différentes côtes du match

Betclic: Pologne 3,40/ Nul 3,43/ Autriche 2,15

Bwin: Pologne 3,25/ Nul 3,25/ Autriche 2,05

Winamax: Pologne 3,45/ Nul 3,45/ Autriche 2,15

PMU: Pologne 3,55/ Nul 3,30/ Autriche 2,15