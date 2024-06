L'arbitre du match France - Pologne est connu, les Bleus peuvent être inquiets

C'est l'Italien Marco Guida qui sera au sifflet ce mardi pour le match des Bleus face à la Pologne. L'Italien de 43 ans était déjà au sifflet lors du match Portugal-République Tchèque.

Pour cette troisième journée des matchs de poule de l'Euro 2024, l'UEFA a dévoilé les arbitre qui officieront sur les terrains allemands. Et c'est un italien qui sera au sifflet pour la rencontre entre la France et la Pologne, décisive pour la qualification des hommes de Didier Deschamps pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les Bleus n'ont pas souvent eu affaire à Marco Guida, qui sera au sifflet ce mardi soir. Seulement deux fois. La première en 2021 lors d'éliminatoires pour la Coupe du monde contre la Finlande (2-0) et plus récemment en juin 2022 en Ligue des nations contre la Croatie (1-1). Âgé de 43 ans, l'Italien né à Pompéi officie en Série A depuis 2010, et fait partie des référents FIFA depuis 2014. Pourtant, c'est encore un arbitre assez peu expérimenté puisqu'il ne compte que 20 matchs européens, Ligue Europa et Ligue des champions confondues, et participe à sa première compétition internationale.

Parmi ces matchs européens, on retrouve notamment le huitième de finale aller cette année du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, remporté 2-0 ou la victoire de Lens contre Arsenal 2 à 1. Il a durant cet Euro officié lors du match entre le Portugal et la République Tchèque (2-1).

Cependant, Marco Guida est très décrié en Italie, et porte le poids d'une importante erreur d'arbitrage en 2022, lors d'un match entre le Torino et l'Inter Milan. Il avait alors refusé d'accorder un pénalty, et s'était vu suspendre deux semaines par les instances italiennes pour cette erreur manifeste, qui lui avait également vu écoper de la note rarissime de 0/10 dans le quotidien Tuttosport.