Euro 2024 : pourquoi la France doit impérativement terminer 1ère de son groupe

La France affronte la Pologne ce mardi soir à l'Euro 2024. Une défaite rendrait le parcours des Bleus vers la finale très difficile.

On dit souvent que le championnat d'Europe est la compétition la plus relevée du football, devant la Coupe du monde. Kylian Mbappé s'est d'ailleurs attiré les foudres des nations sud américaines et notamment des joueurs argentins il y a quelques semaines en déclarant que l'Euro était une compétition "très compliquée, plus que la Coupe du monde."

En regardant le possible tableau final de ce championnat d'Europe 2024, il est cependant difficile de donner tord à l'attaquant de l'équipe de France, et les hommes de Didier Deschamps doivent impérativement faire le travail ce mardi face à la Pologne pour éviter un parcours titanesque jusqu'en finale. En effet, dans la partie haute du tableau l'Espagne et l'Allemagne pourraient se retrouver dès les quarts de finale, et affronter le Portugal en demi-finale. En cas de défaite ou de match nul associé à un nul ou une victoire des Pays-Bas mardi soir, les Bleus se retrouveraient dans cette partie de tableau. Il pourraient alors jouer le Portugal en quart. C'est donc une victoire et aucun autre résultat que les Bleus doivent aller chercher contre la Pologne afin de terminer premiers de leur groupe et éviter cette partie de tableau.

Au contraire, une victoire mardi soir ouvrirait grandement le tableau finale de l'équipe de France. La première place du groupe D offrirait un 8e abordable contre la Turquie, la République tchèque ou la Géorgie, et un potentiel quart de finale contre la Belgique. Et pour cela il faut absolument pour les coéquipiers de Romelu Lukaku terminer premiers de leur groupe également, ce qui est loin d'être assuré. Lors des grands rendez-vous internationaux comme cet Euro, il y a souvent des matchs plus décisifs que d'autre lors des phases de groupe, et celui de ce mardi soir contre la Pologne en fait assurément partie.