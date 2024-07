EURO 2024. Autriche - Turquie : suivez le match en direct

Surprenante lors de la phase de poules, l'Autriche espère confirmer lors du dernier huitième de finale de l'Euro 2024 face à la Turquie ce mardi. Suivez le match en direct.

En direct

21:03 - Baumgartner frappe de loin ! L'Autriche est tout près d'égaliser rapidement ! A l'entrée de la surface, Baumgartner déclenche une frappe croisée qui rase le poteau de Mert Günok...

21:02 - BUT pour la Turquie ! Demiral la met au fond (0-1) La Turquie prend l'avantage sur sa première opportunité ! Güler surprend Pentz, le gardien autrichien, en tentant un corner direct mais c'est repoussé sur la ligne par la défense. Sauf que Demiral traîne par là et envoie le ballon au fond des filet ! 1-0 pour la Turquie après deux minutes de jeu.

21:01 - Premier corner pour la Turquie C'est parti à toute vitesse dans ce match entre l'Autriche et la Turquie. Les Turcs obtiennent déjà un corner dans ce début de match.

21:00 - C'est parti entre l'Autriche et la Turquie ! M. Soares Dias siffle le coup d'envoi de ce huitième de finale de l'Euro 2024 entre l'Autriche et la Turquie ! Ce sont les joueurs autrichiens qui engagent pour cette première période.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Autriche et de la Turquie pénètrent sur la pelouse du Leipzig Stadium pour ce dernier huitième de finale de l'Euro 2024. Le coup d'envoi sera donné juste après les hymnes !

20:51 - Sabitzer, l'homme à surveiller côté autrichien Très marqué par la défaite en finale de la Ligue des champions avec Dortmund face au Real Madrid (2-0), Marcel Sabitzer avait demandé à ne pas jouer lors du match amical contre la Suisse le 8 juin (1-1). Cela a suscité des interrogations en Autriche, mais le niveau affiché par le milieu de terrain depuis a fait taire toutes les critiques. Élu homme du match face aux Pays-Bas, c'est lui qui a marqué le but vainqueur en fin de rencontre face aux Oranje (3-2), prouvant qu'il avait oublié la désillusion subie avec Dortmund.. Ce sera encore ce soir la menace numéro une pour la Turquie.

20:46 - La suspension de Çalhanoğlu, un vrai coup dur L'une des clés de cette rencontre sera de savoir comment la Turquie va gérer l'absence d'Hakan Çalhanoğlu, son maître à jouer et tireur désigné pour tous les coups de pied arrêté. Suspendu après un carton jaune reçu contre la République tchèque (2-1), le milieu de terrain de l'Inter va beaucoup manquer à la sélection turque et les Autrichiens en sont conscients, à commencer par Konrad Laimer, qui a reconnu que la suspension de Çalhanoğlu allait être un "avantage".

20:42 - Les Pays-Bas en quarts de finale L'Autriche et la Turquie connaissent déjà leur adversaire en quarts de finale. Il s'agit des Pays-Bas, qui ont facilement battu la Roumanie 3-0 il y a quelques minutes, grâce à des buts de Gakpo (20e) et Malen (83e et 90e+3). Les Autrichiens et les Néerlandais se sont déjà affronté lors du dernier match de poules, remporté 3 buts à 2 par l'Autriche.

20:39 - Rangnick a changé l'Autriche Avant les huitièmes de finale de l'Euro 2024, seuls le Portugal (73%), l'Espagne (67%) et les Pays-Bas (64%) affichaient un plus haut ratio de victoires parmi les nations européennes que l'Autriche (60%, soit 15 victoires en 25 matchs) depuis la nomination de Ralf Rangnick à la tête de la sélection, le 1er juin 2022. Une preuve de l'influence du sélectionneur autrichien qui vient de fêter ses 66 ans.

20:35 - Autriche-Danso: "On a toujours cru en nous" Si la présence de l'Autriche en huitièmes de finale est une surprise pour certains spectateurs, ce n'est pas le cas pour les joueurs de Ralf Rangnick. Le défenseur du RC Lens Kevin Danso pense même son équipe capable d'aller plus loin. Nous abordons toujours les matchs de la même manière. Nous savons ce que nous avons à faire, a expliqué le défenseur du RC Lens à la presse lundi. Nous devons juste donner le maximum, être solides, jouer notre jeu et faire en sorte que le match se déroule le mieux possible. (...) On doit juste garder les pieds sur terre, c'est tout. On a toujours cru en nous. On a toujours su qu'on pouvait aller loin."

20:30 - L'Autriche rêve de passer les huitièmes de finale La présence de l'Autriche en huitièmes de finale est presque inédite. C'est seulement la troisième participation du pays à un Euro, après 2008 (en tant que pays organisateur) et 2021, et ce n'est que la deuxième fois que les Autrichiens se hissent en huitièmes de finale, après 2021. L'Italie avait alors éliminé l'Autriche (2-1 a. p.). La sélection autrichienne a donc l'occasion d'atteindre les quarts de finale d'un Euro pour la première fois de son histoire.

20:25 - Une dernière opposition marquante Loin d'imaginer que les deux pays se retrouveraient en huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'Autriche et la Turquie ont disputé un match amical lors de la dernière trêve internationale, le 26 mars dernier. Le résultat ? Un cinglant 6-1 en faveur des Autrichiens, grâce à un triplé de Michael Gregoritsch. Un match à oublier pour les Turcs.

20:20 - Turquie: Çalhanoğlu suspendu Du côté de la Turquie, le sélectionneur italien Vincenzo Montella doit se passer de son leader Hakan Çalhanoğlu, suspendu. Un vrai coup dur pour la sélection turque, puisque le joueur de l'Inter est aussi celui qui s'occupe des coups de pied arrêté. C'est Kökçü qui le remplacee et renforce le milieu. Güler et Yildiz seront chargés d'animer l'attaque. Le onze de départ de la Turquie: Günok - Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Ayhan (c) - Yildiz, Kökçü, A. Güler - B. A. Yilmaz.

20:15 - Autriche: Danso de retour, Laimer aussi Pour ce huitième de finale, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick ne devrait pas bousculer ses plans du premier tour. Absent face aux Pays-Bas, le défenseur du RC Lens Kevin Danso va faire son retour en défense centrale. Laimer et Schmid devraient accompagner Baumgartner en soutien d'Arnautovic, avec Sabitzer un cran plus bas aujourd'hui. Le onze de départ de l'Autriche: Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Sabitzer - Laimer, Baumgartner, Schmid - Arnautovic (c).

20:10 - La Turquie se prend au jeu De son côté, la Turquie a terminé à la deuxième place du groupe F derrière le Portugal, avec deux victoires en trois matchs face à la Géorgie (3-1) et la République tchèque (2-1) mais une lourde défaite contre le Portugal (0-3). Soutenue par de très nombreux supporters en Allemagne, la sélection turque rêve également d'aller loin dans cette partie de tableau ouverte. Mais il faudra pour cela battre l'Autriche ce mardi soir à Leipzig.

20:05 - L'Autriche affiche ses ambitions L'Autriche peut-elle être la grande surprise de cet Euro 2024 ? Après avoir terminé en tête de la poule D, devant la France et les Pays-Bas, la sélection entraînée par Ralf Rangnick fait figure d'épouvantail dans ce tournoi, surtout après avoir basculé dans la partie de tableau la plus ouverte. Les favoris à la victoire finale, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne ou le Portugal, sont tous de l'autre côté du tableau et l'Autriche rêve d'aller loin dans ce tournoi.