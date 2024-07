Espagne - Allemagne : une énorme polémique éclate sur Kroos

À Stuttgart, en quart de finale de l'Euro 2024, l'Espagne et l'Allemagne, les deux nations favorites, croisent le fer pour un choc cinq étoiles en ce vendredi 5 juillet.

C'est le rendez-vous des rois de cet Euro 2024. Depuis le début de la compétition continentale, l'Allemagne comme l'Espagne ont proposé le jeu le plus agréable aux observateurs. La Roja, d'ailleurs, est la seule nation à avoir remporté l'intégralité de ses rencontres avec quatre succès en autant de matchs.

Gonflé à bloc par des prestations très abouties, l'Espagne, par l'intermédiaire de Joselu, a réalisé un petit accroc médiatique. Questionné sur son ancien partenaire au Real Madrid Toni Kroos, l'attaquant, avec le sourire, a lâché une petite pique à l'Allemand. "Nous ne voulons faire du mal à aucun joueur d'une autre sélection, encore moins à Toni. Je l'aime, je croirai toujours en lui mais je pense que vendredi sera son dernier match. C'est dommage de devoir dire au revoir à Toni de cette manière, mais j'espère qu'on gagnera vendredi et que ce sera sa retraite, pour notre bien." Pour rappel, le milieu relayeur a annoncé qu'il rangerait ses crampons à l'issue de l'Euro 2024. L'Espagne s'est déjà essayée à ce jeu de déstabilisation lors de la coupe du Monde 2006 dans le cadre de la retraire de Zidane. La légende française avait répondu par un but, et une qualification pour les quarts de finale.

Face à la presse, l'intéressé a répondu tout en évoquant cet alléchant Espagne - Allemagne : "Il a dit cela parce qu'il veut gagner. Je comprends son idée : il souhaite que l'Espagne se qualifie pour les demi-finales. Mais je crois que l'Allemagne possède beaucoup d'arguments pour éviter que l'Espagne passe. (...) Celui qui arrivera à contrôler le jeu aura le plus de chances de gagner. Les deux équipes possèdent des joueurs qui peuvent changer le match, mais elles voudront surtout avoir le ballon pour contrôler l'adversaire."

Pour le premier quart de finale de cet Euro 2024, à Stuttgart, l’Allemagne, pays hôte de l’Euro 2024, défie l’Espagne. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 18h00.

Vous aurez deux choix pour suivre ce duel Espagne - Allemagne. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1 et TF1.

Pour suivre Espagne - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à TF1+ pour accéder à TF1.

La composition probable de la Roja pour Espagne - Allemagne : Simon ; Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal ; Ruiz, Rodri, Pedri ; Williams, Yamal ; Morata.

La composition probable de la Die Mannschaft pour Espagne - Allemagne : Neuer ; Raum, Schlotterbeck ou Tah, Rudiger, Kimmich ; Kroos, Andrich ; Musiala, Gundogan, Sané ou Wirtz ; Havertz.