L'arbitre de France - Espagne a été impliqué dans une affaire de proxénétisme

L'arbitre de la demi-finale a été mêlé à une affaire extra sportive.

Lors de cet Euro de football et avant ce France Espagne, Slavko Vincic n'a officié qu'à deux reprises, lors de Hongrie-Suisse (3-1) et lors du duel entre l'Espagne et l'Italie. L'arbitre a également arbitré les Bleus à plusieurs reprises avec un match amical contre l'Arménie en novembre 2015 (4-0), un match éliminatoire de l'Euro 2020 face à l'Albanie en septembre 2019 (0-2) et un autre contre l'Ukraine en septembre 2021 dans le cadre des qualifications du Mondial 2022 (1-1).

En 2020, Slavko Vincic s'est aussi retrouvé mêlé à une affaire de trafic de drogue et proxénétisme en Bosnie-Herzégovine. L'intéressé alors avait été interpellé dans le cadre d'un coup de filet de la police locale avant d'être blanchi par la justice. " Je me suis retrouvé dans ce ranch par hasard. J'ai accepté une invitation à déjeuner, ce qui s'est avéré être ma plus grosse erreur ", avait-il plaidé à l'époque pour sa défense.