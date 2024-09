CAN 2025. Maroc - Gabon : face aux Gabonais, les Lions de l'Atlas se rassurent et déroulent

23:30 - Le résumé du match

Qualité pour la CAN 2025 comme pays organisateur, le Maroc dispute néanmoins les qualifications. Ce vendredi soir, les Lions de l'Atlas débutaient les éliminatoires face au Gabon et l'ont emporté 4-1. Dans une première mi-temps folle ponctuée par quatre penaltys en moins de quarante minutes et trois buts, les joueurs de Walid Regragui ont pris les devants à la pause. Ziyech s'est offert un doublé. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le poteau de Bono avant de se rattraper et tromper le portier marocain. Au retour des vestiaires, l'intenable Abde a provoqué une énième fois avant de centrer en retrait. Si Mbaba pensait avoir repoussé le danger, Brahim Diaz a suivi pour pousser dans le but vide avant les entrants Ounahi et El Kaabi ne fassent la différence. Bien servi par l'ancien joueur de l'OM sur une passe appuyée et précise dans la surface, le second nommé a dribblé le gardien adverse sur son contrôle afin de parachever la marque. Très attendu pour son édition à domicile, le Maroc a déroulé face aux Gabonais souvent dangereux. Si Achraf Hakimi et ses coéquipiers l'ont facilement emporté, nul doute que les Marocains vont travailler la défense, un axe de travail important.