Mbappé accusé de viol à Stockholm, selon un média suédois : la justice ouvre une enquête

Alors qu'une enquête pour viol a été ouverte pour des faits qui seraient survenus dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé durant son séjour à Stockholm la semaine dernière, le capitaine forfait des Bleus serait la cible des accusations et "raisonnablement suspect" selon la presse suédoise.

L'escapade de Kylian Mbappé en Suède jeudi dernier n'en finit plus de faire parler. Le Français a fait un bref passage par le pays nordique, pour profiter de son temps libre alors qu'il était forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. De quoi provoquer l'ire des supporters des Bleus, déjà agacés de l'avoir vu jouer avec le Real Madrid quelques jours plus tôt. Voilà désormais qu'une enquête pour viol a été ouverte dans l'hôtel où séjournait l'attaquant avec ses amis après leur virée en boîte de nuit. L'hôtel où se serait déroulé les faits a été perquisitionné par la police suédoise après le dépôt d'une plainte. Mais aucune information concernant l'identité de la plaignante n'a filtré.

Si la question d'un lien entre Kylian Mbappé et l'enquête pour viol se posait hier, la presse suédoise a apporté de premières réponses. Selon le journal Expressen, l'attaquant français apparaît comme "raisonnablement suspect" selon les termes du droit pénal suédois, cela signifie que des circonstances concrètes suggèrent fortement qu'une personne a commis les faits dont elle est accusée. Il s'agit du degré de suspicion le plus faible prévu par la justice suédoise. Kylian Mbappé dénonçait dès hier soir une "fake news" à son sujet, et semblait suspecter une machination alors que son conflit avec le PSG se poursuit et qu'un rendez-vous est prévu ce mardi 15 octobre avec le club devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP). Une accusation, sans surprise, mal réceptionnée par son ancien club. "C'est une honte", a-t-on réagi auprès de L'Équipe, avant qu'il ne soit question finalement de prendre un peu de hauteur : "On va l'ignorer et garder notre classe."

Dans un communiqué publié un peu plus tard dans la soirée de lundi, l'entourage de Kylian Mbappé a fait part de son agacement. "Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet" est-il posé, avant que les accusations ne soient jugées "totalement fausses et irresponsables" et leur propagation "inacceptable". Et l'entourage du joueur de menacer : "Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l’image [de Kylian Mbappé], toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée."

Après leur soirée, Kylian Mbappé et ses proches avaient quitté Stockholm vendredi après-midi, en direction d'Ajaccio. L'enquête a été déclenchée seulement le samedi, à la suite d'un signalement recueilli par la police auprès de la présumée victime. Le journal Aftonbladet, qui avait déjà diffusé les photos du joueur dans les rues de Stockholm jeudi dernier, assure avoir voulu joindre les représentants du joueur français.

Une soirée qui fait tache

Alors que Mbappé a publié un message de soutien à ses partenaires avant le coup d'envoi de France Israel jeudi 10 octobre ("Bon match"), le Français était donc en Suède et pas en train de se reposer ou de se soigner. Le journal Aftonbladet a publié plusieurs photos de Mbappé, masqué et coiffé d'un bonnet, dans les rues de la capitale suédoise, accompagné de proches, dont Nordi Mukiele, son ancien partenaire du PSG. Mbappé se serait rendu au restaurant "Chez Jolie", établissement de luxe spécialisé dans la cuisine française. Puis le petit groupe a ensuite été photographié en train de monter à bord d'un van noir, pour prendre la direction de la discothèque V*****, dans le quartier Stureplan. Selon certains témoins sur place, le joueur aurait privatisé un espace.

Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps avait indiqué qu'il n'y avait aucune polémique à chercher dans cette soirée. "Quel sujet sur Mbappé ? Il n'est pas là, hein ! D'un point de vue règlementaire, il fait purement ce qu'il veut, d'un point de vue privé aussi. Chacun aura sa propre perception. Peut-être qu'Aurélien (Tchouaméni) est au courant du programme de son club et de celui de Mbappé et sait s'il est libre à lui d'aller... Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match, pas envoyé de messages, à moi aussi", a assuré le sélectionneur des Bleus.