Abdelaziz Barrada : de quoi est mort l'ancien joueur de l'OM ?

L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et ex-international marocain, Abdelaziz Barrada, est décédé ce jeudi 24 octobre. Il était âgé de 35 ans.

Abdelaziz Barrada est mort. La nouvelle a été communiquée ce jeudi 24 octobre 2024 en soirée par les médias marocains. Le joueur de football international du Maroc, qui avait également évolué un temps au sein de l'Olympique de Marseille (2014 à 2016) et était passé par le Paris Saint-Germain au cours de sa formation, entre 2007 et 2010, aurait succombé à une crise cardiaque, rapporte le site marocain Le360Sport.

Né à Provins, en Seine-et-Marne, le 19 juin 1989, de parents originaires du sud-est du Maroc, Abdelaziz Barrada avait enchaîné sa formation au PSG en rejoignant le club espagnol Getafe CF à l'été 2010 jusqu'en 2013. Le milieu de terrain avait ensuite intégré Al-Jazira (2013-2014) et Al-Nasr Dubaï (2016-2018) aux Émirats Arabes Unis, avec un petit passage entre ces deux clubs donc par Marseille, de 2014 à 2016, avant de prendre la direction de la Turquie et de l'Antalyaspor (2018-2019).

Meilleur espoir marocain en 2011

Du côté de sa carrière internationale, Abdelaziz Barrada aura participé à quelque 28 rencontres des Lions de l'Atlas, entre 2011 et 2015. Il a notamment été dans l'équipe à l'occasion des Jeux olympiques de 2012 à Londres et lors des CAN 2012 et 2013. Celui qui avait été élu meilleur espoir marocain en 2011 avait pris sa retraite en 2021 après avoir passé une dernière saison à l'US Lusitanos Saint-Maur. Depuis, il avait été aperçu à différentes reprises sur le plateau de beIn Sports en tant que consultant.

Le joueur de l'OM international marocain Amine Harit a rapidement témoigné de son émotion sur les réseaux sociaux jeudi soir. "Abdelaziz Barrada qu'Allah te fasse miséricorde soutien à ses proches", a-t-il déclaré sur X. L'Olympique de Marseille a de son côté tenu à "présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s'associe à la douleur de ses proches" tandis que le PSG s'est ému de sa disparition. Dans son ancien club marseillais, l'ex-patron de la sécurité a également fait part de sa peine sur le même réseau social. "Ce soir, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès d'Abdelaziz Barrada, ancien joueur de l'OM et ex-international marocain", a confié Guy Cazadamont, ajoutant : "J'ai toujours admiré son professionnalisme et sa gentillesse. Mes sincères condoléances à sa famille. Repose en paix."