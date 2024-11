Real Madrid - AC Milan : Vinicius et Mbappé attendus au tournant

Le Real Madrid accueille l'AC Milan ce mardi dans un choc de haute voltige entre deux ogres européens.

Le Real Madrid vit une saison particulièrement mouvementée. En effet, les Merengues, habitués à tout raser sur leur passage, sont en difficulté dans cet exercice 2024/2025. Ils restent sur une terrible défaite dans le Classico face au FC Barcelone (0-4) et doivent désormais enchainer avec la réception d'un grand d'Europe pour se relancer en Ligue des champions. Les joueurs de Carlo Ancelotti occupent une 12e place plutôt décevante pour le moment. Les Madrilènes ont eu plus de temps pour préparer ce rendez-vous puisque leur match de Championnat face à Valence a été reporté à cause des terribles inondations qui ont balayé l'Espagne en fin de semaine dernière.

La saison de l'AC Milan n'est pas meilleure que celle de son adversaire du soir. En effet, Paulo Fonseca et son équipe alternent le bon et le moins bon. Si les Rossoneri restent sur une victoire face à Monza en Serie A (1-0), leur 7e place au classement est loin des attentes des supporteurs et des dirigeants. En Ligue des champions, après deux défaites lors des deux premières journées, le club italien a trouvé le chemin de la victoire face à Bruges (3-1). Pour autant, les Milanais occupent la 25e place et sont donc provisoirement éliminés de toutes compétitions européennes.

A quelle heure débute le match Real Madrid - AC Milan ?

Le match Real Madrid - AC Milan débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera au stade Santiago Bernabeu de Madrid, en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Real Madrid - AC Milan ?

C'est Canal+Live qui diffusera cette rencontre de prestige entre le Real Madrid et l'AC Milan. Le Slovène Slavko Vinčić sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Real Madrid - AC Milan ?

MyCanal proposera une retransmission en streaming de ce choc entre le Real Madrid et l'AC Milan. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour Real Madrid - AC Milan ?

Carlo Ancelotti devrait s'appuyer sur son duo d'attaque Vinicius et Mbappé. Malgré le manque de réalisme de ces deux joueurs face au FC Barcelone, l'entraineur italien devrait encore leur faire confiance. Le XI probable de Madrid : Lunin - Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric - Vinicius, Mbappé.

Face aux trois Français du Real, trois Français de l'AC Milan pourraient également être titulaires pour ce choc. Le XI probable des Milanais : Maignan - Emerson, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek - Pulisic, Morata, Leao.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - AC Milan ?

Betclic : 1,43; 4,82; 6,45

Unibet : 1,43; 4,85; 6,50

Winamax : 1,43; 4,70; 6,25