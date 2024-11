Affaire Pogba : "Paul avait la voix tremblante", les détails de la soirée du 19 mars 2022

16:04 - Les détails du braquage et la réaction de Pogba

"Les deux hommes armés vont surgir "de la porte d'entrée" explique Adama C lors du procès ce jeudi 28 novembre. Paul Pogba était "face à la porte."Quand ils sont entrés dans la pièce, c'était très violent, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ils étaient cagoulés et avec des gilets par balle", affirme Adama C.. Et de poursuivre: "J'ai essayé de me retourner, ils m'ont dit 'ferme ta gueule' et 'baisse la tête'".

"J'ai obéi directement", commente Adama C.. "Ils ont dit qu'ils ont assuré sa sécurité pendant 13 ans et que maintenant c'était le moment de payer, payer 13 millions d'euros", évoque Adama à la barre, au sujet de la demande des individus armés à Paul Pogba. A cet instant-là, dans la pièce, Paul Pogba, Roushdane K., Adama C, et les deux individus cagoulés sont présents. "Paul Pogba avait la voix tremblante", poursuit Adama C.. "Il ne comprenait pas de quelle sécurité. Un homme a commencé à charger. Au moment où ils ont chargé, Paul va dire 'je vais payer'". Selon le prévenu, cette scène a duré "une éternité". Toujours selon le prévenu, Paul Pogba était "très surpris" par cette demande.