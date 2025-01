Pourquoi le nom de Zidane ne fait pas l'unanimité pour reprendre l'équipe de France, d'autres entraineurs cités

Zinedine Zidane est dans tous les esprits après l'annonce du départ de Didier Deschamps de l'Equipe de France de football en 2026.

Une annonce inattendue par son timing. Didier Deschamps a annoncé son départ de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 à travers une intervention enregistrée pour le JT de 13h à l'occasion du lancement de l'opération des Pièces jaunes 2025. "Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là à un moment. Dans ma tête, c'est bien clair. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau Mais 2026, c'est très bien."

Depuis l'annonce, le nom du futur sélectionneur est déjà dans toutes les têtes et un nom, Zinedine Zidane, ressort très fortement. Pourtant, ce dernier ne fait pas l'unanimité et le patron de la FFF, Philippe Diallo, a préféré éviter le sujet dans une interview pour L'Equipe. "Je n'entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui. Je veux que Didier travaille dans la sérénité. Nous avons des échéances importantes", a-t-il expliqué tout en rendant hommage à la carrière d'entraîneur de Zinedine Zidane.

Zidane n'a plus entraîné depuis 2021

Si son nom est cité depuis des années à la tête des Bleus, Zinedine Zidane n'a plus occupé un banc de touche depuis son départ en 2021 du Real Madrid. Et même s'il n'a jamais caché son ambition de retrouver une équipe, la légende du Real Madrid se dit "épanoui" dans sa vie actuelle, comme il a indiqué pour Madame Figaro il y a quelques mois.

"Aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi." Pour ses 50 ans, "Zizou" avait tout de même mentionné son rêve d'être sur le banc même s'il n'en fait pas une fixation. "J'en ai envie, bien sûr, et je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. Si ça doit se faire, ça se fera quand ça se fera. L'équipe de France est la plus belle chose qui soit.

Si certains acteurs du football comme Dugarry, son grand ami, souhaite voir Zidane reprendre cette équipe, d'autres légendes comme Jean-Michel Larqué ne misent pas forcément sur lui. "Le futur sélectionneur sera peut-être Zidane, je n'en sais rien. Je parierais presque que ce ne sera pas lui" a-t-il lancé sur RMC.

Thierry Henry, un nom à ne pas oublier

L'ancien numéro 10 des Bleus n'est pas le seul nom cité. Une autre légende, Thierry Henry, est également une piste sérieuse. Si son expérience en club n'a pas été couronnée d'un grand succès du côté de l'AS Monaco, son passage avec les espoirs de l'équipe de France a été plus fructueuse puisqu'il a amené cette équipe en finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Le tout en créant un groupe uni qui n'avait qu'un seul but : gagner.

Sa démission surprise quelques jours plus tard pour des raisons personnelles, n'enlèvent rien au fait que l'ancien joueur d'Arsenal est un nom à ne pas négliger, même si Philippe Diallo avait expliqué qu'il ne fallait pas brûler les étapes.

Klopp, Guardiola... Et pourquoi pas un entraîneur étranger ?

À l'image de l'Angleterre qui a choisi Thomas Tuchel pour prendre les reines des Three Lions, et si les Bleus prenaient un entraîneur étranger pour prendre la suite de Didier Deschamps ? Aucune règle ne stipule que le sélectionneur de l'équipe de France doit être un coach français, le président de la FFF cherchera le meilleur entraîneur pour gérer un groupe et l'amener au sommet comme l'a fait Didier Deschamps.

Le nouveau directeur mondial du football chez Red Bull Jurgen Klopp pourrait être envisagé, surtout que l'ancien coach de Liverpool est désormais lié à la France avec 11% des parts du Paris FC, détenu par la marque autrichienne. En difficulté avec Manchester City en Premier League, Pep Guardiola pourrait changer d'air et se lancer, à l'instar d'un Luis Enrique avec l'Espagne, à l'assaut d'une sélection nationale. Voir le meilleur entraîneur du monde (pour certains) gérer Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne serait pas une mauvaise chose pour le spectacle.

Galtier, Garcia... D'autres noms évoqués

Ancien entraîneur du PSG et désormais sous contrat à Al-Duhail au Qatar, Christophe Galtier a déjà exprimé son "rêve" de diriger la sélection française. Même si on voit mal ce dernier prendre la tête des Bleus, Rudi Garcia, sans club depuis son retentissant échec avec le Napoli, n'a pas non plus caché son souhait de prendre les reines de l'équipe de France.

Enfin si on parle de Pep Guardiola, on peut également évoquer "Pep" Genesio, qui s'est dit "capable" de gérer les Bleus. Dernier nom à ne pas oublier : celui d'Hervé Renard. Ancien coach de plusieurs sélections et de l'équipe de France féminine, il n'a pas plus grand chose à prouver, son CV et palmarès parlent pour lui et son nom pourrait être légitime dans ce débat.