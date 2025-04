"Nous avons parlé de santé mentale" : ce qu'a dit Mbappé dans sa première grande interview en Espagne

Kylian Mbappé a accordé sa première grande interview en Espagne, voici quelques éléments de cette dernière, diffusée ce dimanche.

Après sa grande interview en France au micro de Canal+ et de Clique il y a quelques mois, Kylian Mbappé s'est enfin exprimé en Espagne. C'est avec Ana Pastor, dans Ana Pastor sur El Objetivo de la Sexta (21h45) que le capitaine de l'équipe de France a tout déballé. Interrogée par Marca, la journaliste a expliqué qu'il lui a fallu un an de négociation pour pouvoir parler au Français et elle ne regrette pas, étonnée même de l'excellence de Kylian Mbappé. "Tout le monde m'avait dit qu'il était très intelligent , très sympathique, et j'ai pu le vérifier. Il m'a semblé très intelligent", a-t-elle indiquée, comblée.

Durant son interview, Kylian Mbappé a abordé de nombreux sujets, tout en espagnol. "Cela m'a fasciné, car je lui ai aussi dit avant de commencer que s'il avait une question qu'il ne comprenait pas, il pouvait me la poser et nous la traiterions en anglais, car je ne parle pas français, mais ce n'était pas nécessaire", explique-t-elle.

Macron, sa décision... De nombreux sujets évoqués

Kylian Mbappé a parlé de son amour du Real et le fait qu'il aurait pu signer à Madrid dès son plus jeune âge (12 ans), ce que la journaliste ignorait. Il a également évoqué les messages qu'il a échangés avec Florentino Pérez . Il admet aussi qu'il aurait pu faire certaines choses d'une manière ou d'une autre. "J'ai pris la décision quand j'ai considéré que je devais la prendre", explique-t-il. Un passage sur l'influence et le coup de téléphone d'Emmanuel Macron, qui a pu retarder un transfert plus précoce à Madrid, fait aussi partie de l'entretien. Kylian Mbappé parle de l'importance de la France pour lui, mais même s'il écoute, il assure prendre lui même ses décisions.

Le champion du monde a également évoqué l'aspect financier dans sa décision. Et sans surprise car il avait déjà dit, ça n'a pas été un argument pour venir à Madrid. "Ce qu'il dit, c'est que ce n'était pas l'argent (le premier critère pour venir à Madrid -NDLR), car c'est vrai qu'on en parle beaucoup [...]. D'ailleurs, il y a un passage de l'interview où je lui demande s'il a reçu de nouvelles offres vraiment énormes à Madrid. À ce moment-là, on parlait tous de l'offre financière qu'il avait sur la table mais il dit que l'argent n'était pas la décision", explique Ana Pastor.

La santé mentale mise en avant

"Nous avons parlé de santé mentale", lance Ana Pastor pour Marca. "Vous savez, on a dit pendant un certain temps, surtout en fin d'année, qu'il était déprimé , etc. Ce n'est pas à cause de ses performances sur le terrain, et il se bat beaucoup pour défendre cette partie. Et j'aime ça, car beaucoup de gens l'écoutent et il tient à faire la différence, car il pense que la dépression est un sujet très sérieux."

La relation de Mbappé avec Vinicius et Ancelotti a également été expliquée. "Nous avons aussi parlé de Vini, ou d'Ancelotti, s'il est plutôt père ou patron", confie la journaliste. Une interview fleuve donc, qui sera à suivre en Espagne à 21h45 dimanche 6 avril.