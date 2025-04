Le Real Madrid a entamé les démarches avec cet entraîneur, et ce n'est pas Xabi Alonso

Alors qu'il semble avoir acté le départ de Carlo Ancelotti, le Real Madrid aurait activé une nouvelle piste, loin de celle menant à Xabi Alonso.

Alors que l'histoire entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti va, semble-t-il, prendre fin dès cet été, la direction madrilène planche pour trouver un nouvel entraîneur. Si le board madrilène a activé plusieurs pistes chaudes menant notamment à Xabi Alonso ou encore Raul plus récemment, un autre nom clinquant serait la cible de la direction de la Casa Blanca, Jurgen Klopp.

Six mois après avoir quitté Liverpool pour prendre un rôle plus discret en tant que "Head of Global Soccer", où il supervise le développement stratégique de clubs détenus par le groupe Red Bull (Leipzig, Salzbourg, New York Red Bulls), Jurgen Klopp reste un coach particulièrement convoité. En effet, selon Tribuna, le Real Madrid aurait tenté de convaincre par deux fois le coach allemand, en vain. La Maison Blanche aurait notamment multiplié les efforts après la défaite en finale de Coupe du Roi face à Barcelone, voyant la complexité du dossier Xabi Alonso qui est toujours en contrat avec le Bayer Leverkusen.

L'ancien coach de Dortmund aurait décliné l'offre, faisant savoir qu'il ne serait pas disponible avant la Coupe du monde 2026, il souhaiterait en effet s'accorder du temps avant de se lancer dans un nouveau projet. Pour rappel, Klopp a marqué l'histoire de Liverpool en rentrant dans le cercle fermé des entraîneurs remporté la Premier League (2020) et la Ligue des champions (2019).