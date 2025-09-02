Flick ne le supporte plus, l'ambiance est tendue au Barça

Le niveau affiché lors du dernier match a particulièrement agacé l'entraîneur.

Dans les coulisses du FC Barcelone, l'ambiance est désormais tendue. L'entraîneur Hansi Flick n'a pas caché sa déception après le dernier match face au Rayo Vallecano et le match nul 1-1 avec notamment un penalty de Yamal controversé. Le centre du probème est Andreas Christensen, qui devait faire ses preuves, et qui n'a pas su se montrer à la hauteur lors de ce match crucial.

Flick n'a pas semblé convaincu par les performances du joueur danois. Diminué lors des deux premiers matchs de la Liga, Christensen avait été relégué sur le banc de touche et on parlait même d'un départ en Arabie Saoudite. Il avait une chance en or contre le Rayo Vallecano en tant que titulaire, mais la réussite n'était pas au rendez-vous.

La prestation du Danois n'a pas satisfait Hansi Flick. Certes, le match n'était pas facile pour l'ensemble de l'équipe, à l'exception notable de Joan García qui a brillé et été élu homme du match. Christensen a connu de grosses défaillances en défense. Son manque de fluidité pour sortir avec le ballon, autrefois sa signature, a été évident et troublant. Le joueur a montré des signes d'incertitude qui n'ont pas échappé à l'œil exigeant de Flick. Le coach, qui espérait voir en Christensen un pilier central de sa défense, commence à douter de son potentiel et de son implication.

Plusieurs sources indiquent que Christensen n'est pas totalement concentré sur ses engagements actuels. Avec son contrat qui se termine le 30 juin, beaucoup soupçonnent qu'il pourrait déjà penser à son futur. Les discussions avec Joan Laporta et Deco pour une potentielle prolongation semblent aujourd'hui au point mort.