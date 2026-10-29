Présidentielle 2027 : des candidats en perte de vitesse dans les résultats de sondage et un favori pour affronter Le Pen

L'élection présidentielle 2027 se tiendra dans six mois. Les candidats ont entamé leur campagne pour s'imposer dans les résultats des sondages, mais ces derniers font ressortir des favoris.

L'élection présidentielle se tiendra dans six mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne présidentielle a déjà commencé et se tient dans un contexte politique tendu entre les conflits internationaux qui génèrent des crises économiques et les mouvements sociaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 se sont faits connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. Les affaires judiciaires en cours concernant certains candidats interrogent aussi leur maintien, notamment pour Marine Le Pen. La cheffe de fil du RN a été condamné à 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis dans l'affaire des assistants parlementaires le 7 juillet dernier, mais la candidat ayant déjà purgé 15 mois d'inéligibilité avant le verdict elle assure avoir le droit de se présenter. Une analyse non contredite jusqu'à ce mardi 27 octobre par un magistrat assurant que le recours de Marine Le Pen en cassation suspend la décision de la cour d'appel et rend le verdict de première instance qui avait condamné la politique à cinq d'inéligibilité de nouveau applicable et donc une candidature à la présidentielle impossible. Ce que démentent Marine Le Pen et ses avocats.

Si la liste des candidats doit encore être arrêtes, les sondages eux distingue déjà des favoris et des adversaires potentiels dans le lot. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 36 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et les tendances continuent d'évoluer. Après avoir présenté Edouard Philippe comme le mieux placé pour affronter Marine Le Pen, les sondages ont annoncé une bataille serrée entre le maire du Havre et Jean-Luc Mélenchon. Désormais, l'insoumis sort du lot dans les dernières études, mais sa qualification n'est pas encore assurée. Un troisième candidat s'est invité dans la bataille après sa victoire à la primaire socialiste : Raphaël Glucksmann. Ce dernier est cependant rarement donné devant les deux autres candidats.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 % des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

13:32 - Philippe toujours opposé à une primaire de la droite et du centre, Attal point une "repsonsabilité Edouard Philippe, qui reste le candidat de la droite et du centre le mieux placé dans les sondages malgré une perte de quelques points ces dernières semaines, reste opposé à l'idée d'une primaire comme il l'a indiqué au Point mardi. Il appelle au rassemblement derrière le candidat apparaissant comme la meilleure chance - sous-entendu lui. Pour le convaincre de participer au scrutin, Gabriel Attal a affirmé sur BFMTV que "ceux qui feront le choix de rester à l'écart de ce moment de rassemblement (...) porteront quelque part la responsabilité de la division". "Tout le monde semble converger vers cette primaire sauf Édouard Philippe", insiste l'entourage du Premier ministre auprès de BFMTV. 13:10 - Gabriel Attal appelle à une "grande primaire" avant la présidentielle 2027 Les candidats de bloc central voient leurs scores diminuer dans les résultats des sondages, même Edouard Philippe. Face à cette tendance défavorable, Gabriel Attal réagit et a appelé à l'organisation d'une primaire le mercredi 28 octobre sur BFMTV. "Il est temps d'être tous responsables et d'organiser le rassemblement auquel des millions de Français aspirent à travers une grande primaire" pour "empêcher un deuxième tour dont notre pays ne se relèverait pas entre la France insoumise et le Rassemblement national", a-t-il déclaré. Mais quel serait le périmètre d'une telle primaire ? Gabriel Attal ne cite pas de nom, mais évoque un scrutin allant de la "gauche sociale-démocrate" et à la "droite républicaine". Le candidat "tend la main à tous les candidats" qui "partagent un certain nombre de valeurs", dont "la défense des valeurs de la République et notamment l'autorité, la laïcité, la lutte contre les discriminations, l'Europe et la construction européenne, la compétitivité de notre économie, le progrès social et écologique" et qui portent "un refus clair et net de toute alliance avec l'extrême gauche ou avec l'extrême droite". 28/10/26 - 13:05 - Bruno Retailleau demande à nouveau à modifier les dates de la présidentielle 2027 Bruno Retailleau, le candidat LR à la présidentielle, continue d'appeler à une modification des dates de l'élection qui doit se tenir le 18 avril et le 2 mai. C'est en particulier la date du second tour qui lui pose problème pour sa proximité avec les manifestations du 1er mai : "Vous vous rendez compte si le 1er mai, il se passe ce qui s’est passé le 17 octobre", a-t-il mis en garde sur CNews et Europe 1. Il ajoute que "des candidats de gauche s’afficheront" dans les cortèges le samedi, date à laquelle la campagne sera terminée, et que ça soulève un "problème de légalité". "Si vous ne changez pas ces dates, j’y verrai une arrière-pensée", a ajouté Bruno Retailleau à l'adresse d'Emmanuel Macron. 28/10/26 - 12:01 - David Lisnard appelle Eric Ciotti à s'allier à lui plutôt qu'au RN Le maire de Cannes et candidat de de droite libérale à la présidentielle 2027, David Lisnard, a répondu à l'invitation du maire de Nice, Eric Ciotti, à rejoindre l'alliance formée par son parti de l'UDR et le RN. Un tel rapprochement est inenvisageable pour l'édile cannois qui estime que les propositions économique du RN, notamment le retour de la retraite à 60 pou 62 ans, va à l'encontre de ces idées. Il a ajouté que ces projets étaient aussi en contradictions avec les positions d'Eric Ciotti et lui a donc renvoyé l'invitation en proposant une alliance entre son parti Nouvelle Energie et l'UDR. "Le programme de l’UDR est très proche de ce que je dis, mais très éloigné du RN, a souligné David Lisnard. J’appelle donc Éric Ciotti à me rejoindre, à se séparer du RN". 28/10/26 - 11:29 - L'idée d'une union de la droite et du centre derrière Gérard Larcher avancée La présidente de l'Assemblée générale Yaël Braun-Pivet a, une nouvelle fois, appelé les forces politiques allant "du MoDem à la droite républicaine" à désigner rapidement une candidat unique pour le présidentielle 2027. Mais plus que d'appeler au rassemblement, l'élue suggère un nom, celui de Gérard Larcher, le président LR du Sénat. Dans les colonnes du Figaro, elle dit vouloir "absolument empêcher" un duel entre LFI et le RN au second tour. LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.