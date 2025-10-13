Zidane a encore un record en équipe de France et il n'est pas glorieux

L'ancien meneur des Bleus détient encore un record en équipe de France.

La légende Zinedine Zidane a pris sa retraite avec les Bleus en 2006 après la finale perdue de la Coupe du monde face à l'Italie. Il pourrait faire son grand retour avec la sélection en juillet 2026 à la fin du Mondial aux Etats-Unis et le départ de Didier Deschamps, c'est en tout cas un rêve.

"La Juve est dans mon coeur, elle m'a tant apporté. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale, c'est ce que j'aimerais faire un jour" a-t-il d'ailleurs lancé dimanche 12 octobre au Festival Dello Sport organisé par La Gazzetta en Italie.

Zinédine Zidane a bien évidemment marqué à jamais l'histoire du football français. Génie créatif, leader charismatique, Ballon d'or, champion du monde 1998… Son palmarès est aussi prestigieux que son aura. Mais derrière les exploits se cache une facette plus sombre.

En effet, "Zizou" détient un record tristement célèbre en équipe de France. Il est le joueur français le plus expulsé de l'histoire, avec deux cartons rouges sous le maillot des bleus tout comme Aurélien Tchouaméni, qui vient de le rejoindre sur ce record il y a quelques jours et Yvon Le Roux.

Le premier, en 1998, surprendra tout le monde. En pleine Coupe du monde, Zidane craque contre l'Arabie Saoudite en phase de poules, en essuyant ses crampons sur un adversaire à la 70e. Résultat, deux matchs de suspension et la colère d'Aimé Jacquet. Mais il reviendra plus fort et guidera les Bleus jusqu'au sacre quelques jours plus tard.

Puis vient le plus célèbre de tous, celui du 9 juillet 2006, en finale de la Coupe du monde. Un coup de tête à Materazzi, en prolongation, alors que toute la France rêvait d'un dernier exploit de sa légende. Un rouge qui a été le précurseur de la VAR car l'arbitre ne semblait pas avoir vu les images... Zidane quittera la scène mondiale sur cette image inoubliable. Au total, Zidane a récolté 14 rouges, preuve de la nervosité du meneur de jeu sur le terrain.