Tony Parker va investir une énorme somme d'argent dans "Qui veut être mon associé ?", la production surprise

Le célèbre basketteur participe à la nouvelle saison de "Qui veut être mon associé"

De retour à l'antenne de M6 ce mercredi 17 janvier en première partie de soirée, l'émission "Qui veut être mon associé" va intégrer un nouveau membre, bien connu du public et des fans de sport : Tony Parker. L'ancienne légende des San Antonio Spurs, intronisée au Hall of Fame il y a quelques mois, fait son apparition dans cette émission de speed dating pour les jeunes entrepreneurs en recherche d'investisseurs. Comme l'explique Le Parisien, la présence de Tony Parker dans l'émission n'est pas un hasard, mais un vrai choix de la production qui cherchait à convaincre l'ancien basketteur depuis plusieurs années. "Nous avions son nom en tête depuis la première saison, explique Jonathan Curiel, directeur adjoint des programmes de M6. "Son profil nous intéressait particulièrement du fait de sa forte notoriété, de son franc-parler et de l'authenticité de sa reconversion dans les affaires. Il pouvait aussi nous offrir une belle ouverture sur l'international pour nos entrepreneurs."

Interrogé par différents médias pour faire la promotion de l'émission, Tony Parker a expliqué qu'il était d'accord dans un premier temps pour intégrer l'émission lors de la saison 2, mais n'a finalement pas intégré le casting, craignant que l'émission ressemble à Shark Tank, un show rugueux dont s'est inspiré M6 pour créer le programme. Mais finalement, Tony Parker a suivi la saison 3 dans son intégralité en voyant notamment le passage de Blaise Matuidi et a été convaincu par le format. "Je découvre que la version française est très différente de Shark Tank. Elle est bienveillante et peut changer la vie de ces jeunes entrepreneurs. C'est totalement cohérent avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui : transmettre et rendre."

Un gros investissement durant l'émission

Son salaire pour participer à l'émission n'a pas été divulgué, mais est "symbolique" selon la chaîne. "Je ne fais pas du tout ça pour l'argent ", lance d'ailleurs Tony Parker quand on lui pose la question. Selon Anthony Bourbon, homme d'affaires assez proche de l'ancien joueur, "Tony a même perdu de l'argent en participant à Qui veut être mon associé ? ", en annulant un événement très lucratif au Moyen Orient. Et selon la production de M6, Tony Parker a mis beaucoup d'argent sur la table pour convaincre les entrepreneurs. Jérémy Henriet, producteur évoque même un chiffre de 1,6 million d'euros selon Le Parisien. Pour rappel, lors la 3e saison de "Qui veut être mon associé ?", ce sont près de 4,4 millions d'euros par six investisseurs, avec en moyenne 230 000 euros investis par deal.

À la tête du groupe Nine Infinity

Si Tony Parker a une certaine légitimité pour intégrer cette émission, c'est parce que TP est patron de Nine Infinity, qui regroupe l'ASVEL, l'équipe de ligue 1 de Lyon-Villeurbane, dont il est le président, la Tony Parker Adéquat Academy (une formation sport-étude), mais aussi une société de production, un haras, des vignobles et des remontées de ski ! Une entreprise lucrative qu'il a tenté de lancer très tôt comme il a expliqué pour Le Point. "Je me suis toujours préparé pour l'après. Mes parents m'ont éduqué dans ce sens. En NBA, la concurrence est très féroce. La moyenne pour un joueur, c'est quatre ans. J'ai réussi à en faire dix-huit. Mais je ne voulais pas vivre cette dépression, cette petite mort que connaissent la plupart des sportifs quand ils prennent leur retraite. Alors j'ai commencé très tôt à me renseigner, à rencontrer des chefs d'entreprise qui m'ont pris sous leur aile."