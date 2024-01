Méfiez-vous de cette nouvelle application, elle se télécharge automatiquement lors des mises à jour de votre smartphone

Les mises à jour les plus récentes de votre téléphone peuvent parfois installer de nouvelles applications sans votre consentement. Si ces dernières sont souvent inoffensives et utiles, des experts mettent en garde sur la dernière en cours de déploiement.

Il est important d'effectuer régulièrement des mises à jour logicielles de son smartphone. Ces dernières, en plus d'apporter de nouvelles fonctionnalités mises au point par les constructeurs, permettent généralement de corriger des failles de sécurité. Les mises à jour sont souvent la meilleure protection contre les tentatives malveillantes des hackers qui tentent de profiter des failles éventuelles au sein de votre smartphone.

De temps à autre, il arrive qu'une mise à jour de smartphone installe de nouvelles applications. Ces dernières sont généralement téléchargées sans votre consentement et font donc l'objet de nombreux tests de sécurité en amont. Elles peuvent tout aussi bien ajouter des fonctionnalités essentielles comme simplement améliorer celles déjà existantes sur votre appareil.

Plusieurs experts se sont cependant penchés sur le cas d'une application récemment installée automatiquement avec les dernières mises à jour d'iPhone. Intitulée "Journal", elle a été introduite avec la dernière mise à jour 17.2 déployée il y a seulement quelques semaines. Cette dernière permet de détecter automatiquement les photos, déplacements, visites, notes et audios que vous réalisez chaque jour afin de vous créer un véritable petit journal intime que vous pouvez consulter pour vous remémorer ces journées.

Les soucis remontés au sujet de cette application concernent notamment des failles de sécurité exploitables avec le Bluetooth de votre appareil. Elles ont déjà été corrigés par Apple lors du déploiement de "Journal". Mais plusieurs experts s'inquiètent d'une autre fonctionnalité toujours intégrée à l'application : la possibilité d'être détecté par les autres utilisateurs d'iPhone à proximité. En analysant les autres utilisateurs à proximité, votre application "Journal" peut détecter plus facilement quelles photos, écrits et moments de votre journée mettre en avant dans l'application.

Ces explications assez vagues n'ont pas manqué de faire réagir et inquiètent de nombreux experts sur les données personnelles stockées au sein de l'application. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être détecté(e)s par d'autres utilisateurs à proximité, il est toujours possible de désactiver l'option dans les paramètres > confidentialité et sécurité > suggestions pour le journal. Vous pourrez alors stopper l'option "détectable par d'autres personnes".