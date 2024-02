Attention, cet arbitre maudit par le XV de France revient au tournoi des VI Nations

Le Tournoi des 6 Nations débute ce week-end, avec le retour d'une veille connaissance...

Le Tournoi des 6 Nations 2024 débute vendredi 2 février, avec le choc entre le XV de France et l'Irlande. Un match très attendu entre les deux derniers vainqueurs du tournoi, mais aussi les deux dernières nations déçues de la Coupe du monde de rugby. Eliminés en quart de finale par l'Afrique du Sud, les Bleus entament un nouveau cycle avec tout de même le spectre de cette élimination précoce dans "sa" Coupe du monde à domicile.

La France est quand même considérée comme la nation favorite de cette édition 2024 des 6 Nations, devant l'Irlande, qui doit faire face à l'après Sexton, son demi d'ouverture et capitaine historique qui a pris sa retraite internationale, et l'Angleterre, 3e du Mondial en France. Mais il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs et éviter de trop penser à l'arbitrage qui aura traumatisé les Bleus en octobre dernier.

Car même après plusieurs mois, les "erreurs" de l'arbitre néo zélandais du quart de finale perdu contre l'Afrique du Sud, Ben O'Keeffe, trottent toujours dans la tête des Bleus et des supporters. Pointé comme le responsable de l'élimination à cause d'un potentiel en avant non sifflé, d'un contre irrégulier sur Ramos etc., l'arbitre a reçu le soutien de World Rugby et a même été désigné meilleur arbitre dans son pays. Un soutien précieux, surtout que les figures emblématiques de l'arbitrage commencent à manquer avec les retraites de Wayne Barnes ou encore Jaco Peyper.

Ben O'Keeffe est jeune (35 ans) et est considéré à l'heure actuelle comme l'un des meilleurs arbitres au monde selon les instances internationales. Il ne faudrait donc pas qu'il se transforme en mouton noir pour les Bleus ces prochaines années. Le Néo zélandais a même été désigné parmi les arbitres du Tournoi des 6 Nations 2024. Dès la première journée, samedi 3 février, il sera au sifflet du match pays de Galles - Ecosse, au Millenium Stadium de Cardiff. Il retrouvera ensuite les Anglais le 10 février à Twickenham, pour une rencontre face au pays de Galles. Un autre écho douloureux de la Coupe du monde, puisqu'il était aussi au sifflet de la demi-finale perdue par le XV de la rose face à l'Afrique du Sud...

Bonne nouvelle pour les supporters français : Ben O'Keeffe n'officiera pas tout de suite lors d'un match du XV de France. Les coéquipiers de Gregory Alldritt, nouveau capitaine des Bleus, seront dirigés lors de la première journée par l'Anglais Karl Dickson, par l'Australien Nic Berry le 10 février lors du déplacement en Ecosse pour la deuxième journée, par l'Anglais Christopher Ridley face à l'Italie le 25 février, par son compatriote Luke Pearce au pays de Galles le 10 mars et enfin par l'Australien Angus Gardner lors de la dernière journée contre l'Angleterre le 16 mars.