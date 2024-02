Vous pouvez assister aux Jeux olympiques gratuitement, de nombreuses épreuves accessibles

Les Jeux olympiques de Paris 2024 débutent le 26 juillet prochain et vous pouvez y assister gratuitement.

Dans quelques mois, la planète toute entière aura les yeux rivés sur la France et Paris à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Un évènement majeur et très attendu par les athlètes et les spectateurs français et étrangers. Après plusieurs campagnes de vente de billets, certains n'ont pas pu avoir de tickets pour assister aux épreuves de judo, de natation ou encore d'athlétisme.

Beaucoup ont regretté le prix excessif, le système de mise en vente assez complexe avec un tirage au sort qui n'a pas permis de réellement choisir ses épreuves. Pour tenter de rassurer, le comité, qui n'a cessé de parler de Jeux olympiques populaires, met en avant toutes les disciplines et évènements auxquels le public peut assister gratuitement.

Dans un premier temps, la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, vendue comme un évènement majestueux et jamais vu avec un défilé à ciel ouvert, hors du stade et sur la Seine, sera accessible au public sur les quais hauts de Paris. Des tribunes payantes seront également présentes, installées sur les quais bas et certains ponts de la capitale. Les organisateurs espèrent accueillir "plusieurs centaines de milliers de personnes." Si le chiffre de 600 000 personnes étaient envisagées, ce dernier a été revu à la baisse il y a quelques jours par le ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité, notamment dans les transports. Désormais, la jauge serait "d'à peu près 300 000" spectateurs selon Gérald Darmanin.

Pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de ce spectacle et qui préfèrent suivre les épreuves sportives, c'est possible. Les disciplines sur route et en eau libre pourront être observées gratuitement. Le triathlon, épreuve spectaculaire mélangeant la natation, la course et le vélo, sera organisé en plein Paris. Si des places payantes sont proposées dans des tribunes situées dans la zone de départ et d'arrivée ainsi qu'au niveau du pont des Champs-Elysées, il sera également possible d'assister au passage des athlètes sur le parcours sans rien payer. Le marathon, avec sa boucle entre Paris et Versailles, sera également accessible gratuitement. Avec le marathon pour tous, vous pouvez même réaliser votre rêve en participant à une épreuve des Jeux olympiques.

Quelques jours après la ferveur du Tour de France, les épreuves de cyclisme sur route seront également accessibles au plus grand nombre que ce soit pour le contre-la-montre, des Invalides au pont Alexandre-III ou pour la course en ligne avec un parcours de 273 kilomètres au départ et à l'arrivée de Paris en passant par Versailles, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et la vallée de Chevreuse. Les femmes auront droit à un parcours réduit (158km), mais ce dernier restera ouvert au public.

Enfin, le comité d'organisation met également en avant l'ambiance Jeux olympiques un peu partout dans la capitale et en province avec notamment le passage de la flamme olympique, mais aussi les lieux de rassemblement avec des écrans géants pour suivre les épreuves et exploits de nos athlètes français.