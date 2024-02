La carte grise va disparaître, voici où vous pourrez bientôt la trouver

La carte grise historique va prochainement changer de format et voici à quoi elle ressemblera.

Si votre portefeuille rétrécit, ce n'est pas seulement parce que, comme de nombreux Français, vous devez vous serrez la ceinture. La dématérialisation de nombreux documents permet aujourd'hui de ne plus s'encombrer avec une tonne de paperasse. C'est valable pour les papiers d'identité, pour les voyages (billets d'avion, de train…), pour la culture et les loisirs (places de cinéma, de spectacle, billets de concerts…), pour la pratique du sport (licences…), mais aussi de plus en plus pour tout ce qui concerne l'automobile. Depuis ce 14 février 2024, le permis de conduire se dématérialise partout en France et va enterrer un peu plus encore le vieux bout de papier rose que les jeunes conducteurs étaient jadis tout fiers d'obtenir. On sait aussi depuis quelques mois que la vignette d'assurance – ce petit macaron vert à placer sur le pare-brise – deviendra numérique au 1er avril. Mais un autre document physique, obligatoire lui aussi pour conduire une voiture, va également disparaître.

Plutôt encombrante, avec ses trois volets, la carte grise en papier "de papa" sera bientôt un objet de collection. Comme le nouveau permis de conduire, la carte grise – que l'on acquiert ou cède à chaque fois que l'on achète ou vend un véhicule neuf ou d'occasion - va passer au numérique. Souvent délaissée dans la boîte à gants, ou égarée quand on a besoin de mettre la main dessus, elle va prochainement investir les smartphones, ce qui aura au moins l'avantage d'être toujours avec nous.

Où se trouvera-t-elle exactement ? La carte grise dématérialisée va élire domicile dans France Identité, ce "portefeuille numérique" inauguré en septembre dernier. L'application, gratuite, est disponible à la fois sur les smartphones Android et sur les iPhone. Elle a vocation à regrouper tous les documents d'identités numériques afin de faciliter les démarches administratives. Pour les automobilistes, le permis de conduire, l'assurance, la carte grise (et même bientôt l'attestation d'assurance) seront accessibles en quelques clics dans l'onglet "Portefeuille" de l'application France Identité.

La carte grise fournit de nombreuses informations essentielles sur le propriétaire du véhicule et le véhicule lui-même. On y trouve notamment le nom et l'adresse du propriétaire, la marque et le modèle du véhicule, son numéro d'immatriculation, de série, sa puissance fiscale, sa puissance réelle, son poids, le type de carburant qu'il utilise, le nombre de places... Un automobiliste doit toujours l'avoir à portée de mains lorsqu'il conduit. Si vous ne pouvez pas la présenter lors d'un contrôle des forces de l'ordre, vous vous exposez à une amende forfaitaire de 11 euros qui peut monter jusqu'à 135 euros si vous ne la présentez pas dans un poste de police ou de gendarmerie dans un délai de 5 jours.