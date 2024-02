Ce joueur connu de tous les supporters de l'OM a discrètement placé sa fortune dans l'agriculture

Du vert des pelouses au vert des champs, cet ancien joueur de l'OM a eu une reconversion étonnante.

Tous les sportifs de haut niveau cherchent des reconversions une fois leur carrière terminée et ce n'est pas toujours évident d'en trouver une. Footballeur, rugbymen, basketteur... Selon les sports, les revenus engendrés ne sont pas égaux et si certains sportifs peuvent voir l'avenir tranquillement, pour d'autres, il faut trouver un nouveau métier.

Pour les footballeurs, plus que dans n'importe quel autre sport, les salaires obtenus peuvent permettre de réaliser certains investissements dans l'immobilier par exemple ou dans des jeunes entreprises afin de rentrer très rapidement dans le monde actif. Mais pour beaucoup la reconversion est vite trouvée, devenir entraîneur.

C'est le cas d'un grand nombre d'anciens footballeurs et si on observe les bancs des différents clubs, on notera plusieurs anciens joueurs de Pep Guardiola pour Manchester City à Luis Enrique au PSG en passant par Didier Deschamps pour l'équipe de France ou encore Eric Roy à Brest.

Un ancien joueur de l'OM a décidé de passer ses diplômes d'entraîneur pour s'ouvrir une nouvelle carrière, mais a également choisi une autre activité, l'agriculture. Son nom : Brandao. Le Brésilien, ancien attaquant de l'OM, a souvent été moqué sur son rendement offensif (au total, de 2009 à 2012, Brandao a cumulé 31 buts en 116 matches avec l'OM), mais les supporters de l'OM n'oublieront pas son but en finale de la Coupe de la Ligue face à Bordeaux, celui face à l'Inter Milan en Ligue des champions et surtout son fameux "j'ai pas touché", une séquence devenue virale sur le web et maintes fois détournée.

Actuellement, le Brésilien se trouve à Londrina, une ville d'un demi-million d'habitants au sud de son pays natal. C'est là où il a passé son diplôme d'entraîneur, coaché les U17 et a été adjoint de l'équipe professionnelle comme l'explique Ouest France. Il a d'ailleurs postulé à de nombreuses reprises pour devenir le coach de l'OM, et notamment ces derniers jours avec le départ de Gattuso.

En attendant de trouver un poste dans le milieu du football, Brandao s'est lancé dans l'agriculture, plus un passe temps qu'un vrai métier. Il prend tout de même soin du vaste domaine agricole de 300 hectares. dans lequel il a investi une partie des revenus accumulés lors de sa longue carrière. Il s'est affiché sur son compte instagram au milieu de ses plantations de soja.

"Je reste avec ma famille, explique le Brésilien. Je regarde tous les matches, en France, au Brésil, j'observe les différents coaches… J'attends de trouver quelque chose, en Europe ou ailleurs." Brandao a gardé contact avec l'OM et a voyagé récement en France "pour voir s'il y avait des opportunités". Il a notamment rencontré à Marseille le président Pablo Longoria, ainsi que le directeur général Stéphane Tessier. "Je leur ai dit que j'étais motivé pour travailler d'abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer !", espère-t-il.