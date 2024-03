Championne de France, elle a pourtant dû créer une cagnotte Leetchi pour participer aux JO de Paris

Etre championne de France et ne pas avoir les moyens de participer aux JO de Paris 2024, c'est malheureusement possible. Cette athlète a dû ouvrir une cagnotte pour participer aux Jeux.

Lorsqu'on est athlète, obtenir une médaille olympique est un rêve, l'obtenir en or est probablement le Graal absolu pour la plupart des sportifs qui participent aux JO. Mais obtenir un podium ou le titre olympique dans son propre pays est une consécration ultime que peu de compétiteurs ont la chance de vivre.

En organisant les Jeux olympiques à Paris dans quelques mois, la France va permettre aux sportifs tricolores de réaliser ce rêve ultime, à condition bien évidemment d'être à la hauteur de l'évènement le jour de la compétition et d'être qualifié pour les épreuves en réalisant les minimas olympiques.

Jona Aigouy tente actuellement de réaliser ce rêve et de participer à ces JO. Âgée de 24 ans et originaire de Millau (Aveyron), la jeune femme a a été sacrée championne de France Elite de javelot à Albi, fin juillet 2023, et représente l'un des meilleurs espoirs de la France en athlétisme pour ces Jeux 2024.

Mais il y a un hic : pour réaliser la performance qui la qualifiera pour les JO, l'athlète doit concourir un peu partout dans le monde et tout cela à un coût que la Fédération ne peut pas couvrir. "La Fédération d'Athlétisme compte 32 disciplines, a beaucoup de sportifs à soutenir, mais quand on est une jeune athlète qui monte en performance, on a besoin de soutien financier pour gravir la marche. Cela manque", a regretté l'athlète dans des propos relayés par Le Parisien.

Pour parvenir à ses fins, Jona Aigouy compte donc sur la générosité. L'athlète a lancé une cagnotte sur Leetchi pour financer sa saison 2024 de compétition, lors de laquelle elle va devoir parcourir le monde pour acquérir de précieux points. Bilan des courses : quasiment 35 000 euros récupérés grâce à sa cagnotte. Une somme qui vient s'ajouter à ses économies qu'elle a mises de côté depuis plusieurs années, en cumulant les petits boulots, du baby-sitting, un job de surveillante dans un lycée et même un passage dans une colonie de vacances l'été dernier.

Jona Aigouy a expliqué que ces dons avaient boosté sa "motivation", une belle réponse aux difficultés des jeunes athlètes. "On devrait pouvoir se concentrer sur nos performances et notre état de forme, mais on est obligé de gérer l'extra sportif. Cet argent va me donner une bouffée d'oxygène pour atteindre mon objectif." Un objectif qui pourrait également être une belle médaille pour elle qui a reçu la première médaille internationale lors du Festival olympique de la Jeunesse Européenne en 2015, la médaille d'argent aux Championnats d'Europe Espoir en Estonie en 2021 et enfin le titre de championne de France Elite 2021 et 2023.