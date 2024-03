Les équipes de rugby ne sont plus libres de choisir la couleur de leur maillot à cause d'une nouvelle règle

Attendez vous à voir des couleurs surprenantes pour certaines nations lors des prochains matchs de rugby à la télé.

À chaque début de saison, le nouveau maillot arboré par son équipe favorite est toujours quelque chose de très attendu, qu'on soit fan de foot, de rugby ou de tout autre sport collectif. Pour certains, le design de la tunique n'est pas la raison de l'achat, mais bien la passion, l'envie de collectionner ou tout simplement l'envie d'avoir le nouveau maillot de son club fétiche pour le montrer fièrement au stade.

Le maillot est propre à chaque club. S'il est grande partie déterminé par la marque de l'équipementier et à une très moindre mesure, les sponsors, la couleur est généralement une constante : elle est historiquement et intimement liée à la ville ou au passé du club. Côté football, que serait l'Olympique de Marseille sans sa couleur bleu ciel et blanc ? Pourrait-on encore parler des "Sang et Or" si le maillot du RC Lens changeait ou des "Rouges et Noirs" si celui du Stade Rennais avait d'autres couleurs ? Même chose au rugby, puisque le Stade Toulousain ou encore Toulon seront toujours aux aussi des "Rouges et Noirs".

Pour les sélections nationales, on respecte aussi les couleurs historiques des maillots des pays. Pour la France, le bleu, le blanc et le rouge sont toujours présents, pour les Pays Bas, la couleur se retrouve dans le surnom avec les Oranje. Pour le Brésil, le jaune pétant est la couleur prédominante, tout comme le vert pour l'équipe d'Irlande.

Mais au rugby justement, les choses vont changer, car certaines équipes ne pourront plus vraiment choisir la couleur de leurs maillots. La règle va être imposée dès le prochain tournoi des 6 Nations. L'Irlande et le Pays de Galles sont concernés et abandonneront leur mythique tunique respectivement verte et rouge pour les rencontres entre les deux nations. Abi Tierney, directrice générale de la Fédération galloise de rugby à XV a déclaré : "Les différences de couleurs des maillots changent la façon dont vous regardez un match, et j'ai une empathie absolue avec ceux dont le plaisir en est affecté".

Car mélanger le vert et le rouge va être banni lors des rencontres pour une bonne raison : il s'agit d'inclure les personnes malvoyantes et en particulier les daltoniens qui peinent à distinguer certaines couleurs, le plus souvent le vert et le rouge, mais aussi plus rarement le bleu. Lors de la Coupe du monde de rugby en France, l'Afrique du Sud avait déjà du changer troquer sa célèbre tunique verte contre un maillot surprenant, mêlant turquoise et blanc, face à l'Écosse, évoluant traditionnellement en bleu marine.

Pour la petite histoire, le président de World Rugby, Bill Beaumont, est lui-même daltonien. L'ancien capitaine du XV de la Rose a déclaré il y a quelques années que ce handicap était "largement mal compris" et les défis pour ceux qui jouent, entraînent et arbitrent souvent négligés. L'ancien arrière de l'équipe d'Écosse, la légende Chris Paterson, qui souffre également de daltonisme, avait raconté les problèmes auxquels il était confronté lors de certains matchs. "Je me souviens d'un match en nocturne avec Edimbourg contre les Scarlets qui jouaient en rouge foncé. À plusieurs reprises, je m'étais heurté à ce que je pensais être un espace pour me faire écraser complètement. Il n'y avait pas vraiment de division claire dans mes yeux…"