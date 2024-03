Le fils de la présentatrice du JT de TF1 pourrait participer aux JO de Paris 2024

Ce footballeur français, fils de la présentatrice du JT de TF1, est dans les petits papiers de Thierry Henry pour les JO de Paris.

Grandir avec des parents célèbres, ce n'est jamais évident, grandir avec des parents qui "entrent" chez vous tous les jours car ils sont journalistes et présentateurs, c'est encore moins évident. Alors grandir en voyant sa mère à la tête du plus grand journal télévisé de France...

Sékou Mara est encore un inconnu dans le grand public, mais il l'est beaucoup moins dans le monde du football. Devenu footballeur professionnel il y a peu, il évolue à l'heure actuelle au poste d'attaquant dans l'équipe anglaise de Southampton en Championship (2e division anglaise). Jeune prometteur, le natif de Paris a toujours été dans les petits papiers de l'équipe de France espoirs et postule pour une place aux JO de Paris 2024.

La concurrence est féroce à ce poste, surtout si les attaquants de l'équipe A de Didier Deschamps comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud veulent participer aux JO. Mais Sékou Mara est passé par toutes les équipes jeunes des Bleus et a donc déjà de l'expérience, un argument de poids au moment du choix pour le sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry.

Passé par Bordeaux qui l'a lancé en Ligue 1 en 2021, club qui lui a permis d'éclore aux yeux du grand public et de le faire signer en Premier League pour 11 millions d'euros, Sékou Mara affiche même déjà 4 sélections avec l'équipe de France espoirs de Thierry Henry. Sa première sélection remonte au 2 septembre 2021 avec un match de qualification pour l'Euro face à la Macédoine et une victoire 3-0. Sa deuxième intervient quatre jours plus tard face aux Iles Féroé. Après deux ans d'absence, il fait son retour en 2023 en amical face au Danemark avant de marquer son tout premier but avec l'équipe de France A' lors de la victoire des Bleus face à la Slovénie pour les qualifications à l'Euro espoirs.

S'il lui faut encore percer pour entrer dans le panthéon du football, Sékou Mara a aussi un patronyme connu. Il n'est autre que le fils de la journaliste Audrey-Crespo Mara, joker d'Anne Claire Coudray pour le journal télévisé du week-end sur les antennes de TF1 depuis 2019. La présentatrice a également été journaliste sur les antennes de LCI de 2007 à 2020 et est, à l'heure actuelle, l'auteure, depuis 2020, du "Portrait de la Semaine" dans le magazine d'information Sept à huit sur TF1.

Agé de 47 ans, Audrey Crespo Mara est la compagne du célèbre journaliste Thierry Ardisson, mais avant cette union, elle a été mariée à Aliou Mara, entrepreneur d'origine sénégalaise, dont elle a divorcé en 2009. Deux enfants sont nés de ce mariage, Sékou et Lamine, respectivement en 2002 et 2005.

Et Sékou Mara pourrait retrouver la France et se rapprocher de sa mère après les JO. Auteur de 3 buts depuis le début de la saison avec son club de Southampton, le jeune joueur pourrait rapidement changer d'air. Il serait la cible de plusieurs clubs de Ligue 1, alors que des formations du top 5 allemand et top 6 italien seraient également très attentives à la situation de l'attaquant.