Le coq est arrivé sur les maillots de l'équipe de France pour une drôle de raison, voici sa véritable origine

Le coq, emblème national, fait aujourd'hui figure d'écusson pour de nombreuses sélections de l'équipe de France. Pourtant, il a atterri sur les maillots français pour une raison surprenante...

Difficile d'imaginer un maillot de l'équipe de France sans son Gallus gallus, le coq gaulois, écusson associé systématiquement ou presque aux tuniques tricolores dans l'imaginaire collectif. Cet emblème de la France est en effet présent sur les maillots des Bleus depuis 1909 pour ce qui est du football et depuis 1911 pour le rugby. L'animal est même devenu l'emblème officiel du XV de France en 1920.

Si le coq fait partie des symboles de la France et que ce symbole trouve bel et bien ses racines dans l'antiquité, ce n'est cependant pas en raison d'une forte implantation de l'animal sur le territoire à l'époque, comme on pourrait le croire. L'animal n'est même pas originaire de nos contrées, mais d'Asie du Sud-Est. Le fameux "coq gaulois" n'existe donc pas et n'existait pas non plus il y a 2000 ans. Tout repose en réalité sur un jeu de mot qui faisait peut-être s'esclaffer les Romains venus envahir la Gaule à l'époque : l'association vient d'une parfaite homonymie en latin entre la Gaule, Gallus, et le coq, gallus. Rien de plus.

D'ailleurs, le gallinacé est plutôt mal vu à partir du Moyen-Âge, les rois de France lui préférant le lys comme emblème. Il faut attendre la Renaissance pour que des rois comme François 1er commencent à l'arborer, avant de le voir à nouveau disparaitre des armoiries nationales. C'est avec la Révolution française que le coq reprend ses lettres de noblesse. Si les périodes napoléoniennes et la Restauration le mettent de nouveau en retrait, c'est avec la IIIe République que le coq entre définitivement dans la symbolique de la France.

Le coq n'apparait sur les maillots des équipes sportives que beaucoup plus tard. Fédérées autour de l'Union des sociétés françaises de sport athlétiques (USFSA), les autorités des différentes disciplines présentes en France arborent d'abord les deux anneaux rouge et bleu du logo de l'USFSA. C'est d'ailleurs ce logo qui servira de base aux cinq anneaux des Jeux Olympiques.

L'apparition du coq en lieu et place du logo de USFSA tient en fait d'un conflit entre USFSA et la Fédération Internationale de Football, la FIFA. En raison de ce conflit, USFSA, chargée jusque là d'organiser les rencontres internationales, laissera sa place au Comité français interfédéral (CFI) pour organiser les rencontres de football. Ce dernier décidera alors de remplacer le logo de USFSA par le fameux coq, arboré en écusson. Parfois rouge et blanc, d'autres fois doré, le coq est conservé par la nouvelle Fédération Française de Football (FFF) en 1919, et l'USFSA décide de l'adopter également pour les autres sports, parfois sous l'impulsion de certains sportifs. C'est ainsi le capitaine du XV de France Marcel Communeau qui va décider de l'imposer dès 1912, aux côtés des anneaux rouge et bleu.

Avec la création de nombreuses fédérations après la Première guerre mondiale, comme celle de rugby en 1920 ou celle d'athlétisme la même année, les anneaux disparaissent peu à peu des maillots de la sélection, et beaucoup choisissent le coq comme emblème, à l'image du handball.