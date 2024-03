"Nous ne parlons pas beaucoup..." Sinner très cash sur sa relation avec Alcaraz

Les deux nouvelles stars du tennis mondial n'échangent pas beaucoup.

Jannik Sinner a le vent en poupe depuis le début de l'année 2024 avec son titre à l'Open d'Australie, son premier tournoi du Grand Chelem. L'Italien, encore très jeune italien, est sur une pente ascendante depuis plusieurs mois et est clairement l'avenir du tennis mondial. De l'autre côté du golfe du lion, l'Espagnol Carlos Alcaraz n'est déjà plus vraiment l'avenir, mais bien le présent du tennis mondial depuis plusieurs saisons. Plus jeune numéro 1 mondial, il est également double vainqueur en Grand Chelem avec l'US Open 2022 et Wimbledon 2023. Même si le début de la saison 2024 n'est pas à la hauteur de ses ambitions, l'Espagnol revient en bonne forme.

Mais à l'image des relations au sein du trio Djokovic-Nadal-Federer et même de la très franche camaraderie entre les deux derniers, on questionne souvent les relations entre les deux nouvelles stars du tennis planétaire. S'il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs, Jannik Sinner a expliqué dans une conférence de presse en marge du Masters 1000 de Miami qu'ils ne se "parlaient pas beaucoup".

"Je l'apprécie beaucoup. J'espère que cela ne fait que commencer. C'est un joueur impressionnant. Normalement, lorsque nous jouons l'un contre l'autre, nous avons de très bons matchs. Nous donnons le meilleur de nous‐mêmes sur le terrain, nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre", débute Sinner, avant d'enchaîner : "En dehors du terrain, nous ne parlons pas beaucoup [...]. Nous sommes différents : je suis peut‐être quelqu'un qui ne montre pas beaucoup d'émotions, mais cela me convient. Je suis très heureux à chaque fois que nous jouons l'un contre l'autre, il me donne de nouvelles perspectives sur les choses que je dois travailler".

Au début du mois de mars 2024, l'Espagnol a remporté un nouveau titre à Indian Wells, le deuxième consécutif, après s'être notamment débarrassé d'un certain Jannik Sinner en trois manches, 1-6, 6-3, 6-2 dans un match marqué par une invasion assez insolite d'abeilles. Jusqu'ici, les deux hommes se sont affrontés huit fois sur le circuit principal et sont à égalité 4-4 dans leurs confrontations. Le jeune Espagnol mène 4-2 sur dur, tandis que l'Italien a remporté les deux matches sur terre battue et sur gazon.

L'enjeu des prochains mois sera de savoir si les deux hommes peuvent prendre définitivement la place d'un Novak Djokovic, en difficulté depuis le début de la saison, mais loin d'être à la retraite. D'autant que la saison de terre battue va débuter avec Roland Garros, avant les Jeux olympiques puis la saison sur gazon avec Wimbledon