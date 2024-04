Enfermée dans les prisons russes il y a quelques mois, cette athlète pourrait gagner la médaille d'or à Paris

Une athlète enfermée par le régime russe il y a encore peu de temps pourrait participer aux Jeux de Paris cet été et même remporter une médaille aux airs de revanche.

Il y a un peu plus de deux ans, la Russie avait annoncé l'arrestation de la basketteuse américaine Brittney Griner à l'aéroport de Moscou. La pivot de 33 ans avait en effet été contrôlée en possession d'une cigarette électronique et d'un liquide contenant du cannabis, interdit en Russie. Cette arrestation avait provoqué de nombreuses réactions à l'international, dénonçant une décision arbitraire dans le contexte du début de l'invasion russe en Ukraine.

Quelques jours après son arrestation, la basketteuse avait été condamnée par un tribunal moscovite à neuf ans de prison pour "possession et trafic de produits illicites". Brittney Griner a passé dix mois dans les prisons russes, avant d'être finalement libérée le 9 décembre 2022, dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les deux pays.

Depuis, Brittney Griner est revenue en WNBA, dans son équipe des Phoenix Mercury. La joueuse neuf fois All star et double championne olympique est revenue sur les parquets à l'ouverture de la saison 2023, en mai dernier. Après avoir manqué l'intégralité de la saison 2022 en raison de son incarcération, la pivot a signé une bonne saison sur le plan individuel en 2023, avec 17,5 points et 6,3 rebonds. Elle a également été nommée de nouveau "All-Star".

La joueuse de Phoenix est également une joueuse centrale de l'équipe nationale des Etats-Unis. Double championne olympique en titre, en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo, Griner a renoué cette année avec Team USA. Elle pourrait donc être présente cet été pour tenter d'aider ses coéquipières à gagner une huitième médaille d'or consécutive ! Ce serait pour elle un troisième titre.

Cependant, si les Etats-Unis sont qualifiés en tant que champions olympiques en titre, Brittney Griner doit encore être sélectionnée parmi les douze joueuses retenues par la coach Cheryl Reeve. En effet, si Brittney Griner a participé à la préparation de Team USA pour le tournoi de qualification olympique d'Anvers en février dernier (les Etats-Unis y participent mais ne prennent pas de place qualificative), elle n'a pas été retenue pour y participer. Tout reste cependant possible pour la pivot des Mercury, puisque la saison WNBA ne reprend qu'en mai, et que la sélection définitive pour les Jeux ne sera pas annoncée avant le mois de juin.

La venue de Brittney Griner à Paris serait une belle revanche pour la joueuse, particulièrement marquée par cette arrestation en Russie. Alors qu'elle avait l'habitude de jouer pour des équipes d'Euroligue durant l'intersaison WNBA, Griner a expliqué qu'elle n'irait "plus jamais jouer à l'étranger" en dehors d'une compétition avec l'équipe nationale.