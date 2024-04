Fin du ramadan : il pourrait y avoir deux dates pour l'Aïd cette année, et de nombreux musulmans déboussolés

La semaine prochaine, le ramadan va prendre fin pour les musulmans avec la fête de l'Aïd el-Fitr. Cependant, la date est encore incertaine.

Le ramadan a débuté le 11 mars en France, pour des millions de musulmans. Ce mois de jeûne, des plus importants pour les croyants et qui constitue l'un des cinq piliers de l'Islam, touche à sa fin. L'un des rituels de clôture du jeûne est de s'acquitter de la Zakat al Fitr, une aumône destinée aux personnes les plus pauvres, indépendamment de l'appartenance religieuse. Elle peut être donnée directement ou déléguée à une association, mais elle n'est pas destinée à la mosquée. Le CFCM l'évalue à 9 euros par personne cette année, précisant que chacun peut donner à la hauteur de "ce qu'il estime correspondre à conviction et à l'avis de l'institution religieuse à laquelle il se réfère habituellement".

La fin du ramadan stricto sensu est quant à elle établie traditionnellement par la Nuit du Doute, qui aura lieu cette année le lundi 8 avril, au 29e jour de jeûne, à la mosquée de Paris. C'est cet événement, organisé en fin de journée, qui est censé confirmer la date exacte de la fin du ramadan pour les quelque 5 millions de musulmans de France.

Pendant cette soirée, des dignitaires religieux vont observer le ciel pour tenter d'y apercevoir le premier croissant de lune. S'il est visible, alors le ramadan prendra fin dès le lendemain, soit le 9 avril. Un jour de fête puisque le ramadan s'achève traditionnellement par l'Aïd el Fitr. Si le premier croissant de lune n'est pas observable, il faudra attendre le surlendemain soit le 10 avril pour célébrer l'Aïd.

Le Conseil français du culte musulman a annoncé déjà connaître la date de la fin du ramadan grâce à des calculs astronomiques. Il a assuré que l'Aïd aura lieu le mercredi 10 avril, sans hésitation avec la veille. L'organisation explique que la conjonction de la nouvelle lune aura bien lieu le 8 avril au soir, mais que sa visibilité sera impossible le jour même, et ce partout dans le monde. Dans ce cas, il faudra attendre la tombée de la nuit le 9 avril pour mettre fin au jeûne.

Il est très probable que la Grande Mosquée de Paris, qui organise la Nuit du doute, s'accorde avec les prévisions du CFCM pour aboutir à la même date pour l'Aïd el-Fitr. Néanmoins, si finalement la date de la fête de fin du ramadan est fixée au 9 avril lors de la Nuit du doute, en contradiction avec l'annonce précoce de la CFCM, certains musulmans français pourraient être surpris et ne plus savoir qui écouter. En France, il n'y a pas, en effet, d'autorité musulmane clairement identifiée depuis que le CFCM n'est plus considéré par le gouvernement comme l'interlocuteur privilégié. Mais son influence reste malgré tout encore importante dans la communauté musulmane.