Zaïre-Emery est né l'année du Classico des "minots", les compos du PSG et de l'OM à l'époque étaient improbables

Le jeune joueur du PSG Warren Zaïre-Emery est né lors d'une année très particulière dans l'histoire des OM - PSG.

Le Classico, ou "le Classique" si on veut le dire à la Française, match de Ligue 1 très attendu entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain, se dispute dimanche 31 mars au Stade Vélodrome. C'est la 107e confrontation entre les deux équipes pour un bilan (très) largement favorable aux Parisiens. Si on s'attarde seulement sur les 39 derniers matchs entre les deux équipes, Paris l'a remporté 25 fois contre seulement 8 victoires pour l'OM. Marseille reste d'ailleurs sur deux grosses défaites, 4-0 lors du match aller en septembre dernier et 3-0 à Marseille lors de l'exercice 2022-2023.

Si Marseille est très durement frappée par les blessures à l'approche de ce Classico, Paris est relativement épargné et aura dans ses rangs un très jeune joueur, grand espoir du football français, Warren Zaïre-Emery. Le Parisien, né le 8 mars 2006, est seulement âgé de 18 ans. On s'est donc amusé à retrouver les équipes du Classico de 2006 et on a découvert que les joueurs présents sur la feuille de match à l'époque sont assez étonnants.

Pour recontextualiser, le PSG - OM de 2006 était le Classico des "minots". Le lundi 27 février 2006, l'Olympique de Marseille apprend que le PSG, craignant des débordements autour de la rencontre, attribue à ses supporters la moitié des places qui sont normalement allouées aux supporters marseillais. Le président de l'époque, Pape Diouf, juge irresponsable le président Pierre Blayau, qui veut commercialiser les places juste au-dessus des supporters olympiens. En réaction, alors que dans un premier temps le club ne voulait pas jouer le match, José Anigo, le directeur sportif, propose d'envoyer une équipe composée de jeunes joueurs pour affronter le PSG. Une idée qui sera retenue. La compo de l'OM avec Carrasso - Bocaly, Civelli, André Luis, Pradié, Cantareil - Dennoun, Gastine, Delfim - N'Diaye, Gimenez puis Flachi, Ngom et Diop va réaliser un match incroyable pour arracher le match nul 0-0 au Parc des Princes.

En face, l'équipe parisienne n'avait rien de ronflant, l'époque des millions d'euros des Qataris et des stars actuelles étant encore très loin. Pour ce Classique, l'équipe parisienne avait notamment dans ses rangs le regretté Modeste M'Bami, décédé tragiquement le 7 janvier 2023. Mais c'était également l'époque de Lionel Letizi dans les cages, Jérome Rothen, Christophe Landrin, Mario Yepes, Stephane Pichot, David Rozhenal, Edouard Cissé, Cristian Rodriguez, Fabrice Pancrate, Salomon Kalou et surtout de la star, Pedro Miguel Pauleta.

Cette saison, Paris survole une nouvelle fois le championnat de France avec 12 points d'avance sur Brest avant la 27e journée alors que Marseille est seulement 7e dans une saison bien délicate même si les Olympiens restent sur une bonne série en championnat malgré la défaite à Rennes avant la trêve internationale.