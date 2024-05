La fille de cette légende de la chanson est vice championne olympique

Pourtant, cette athlète a réussi à performer au plus haut niveau et même à gagner une médaille olympique loin du domaine de prédilection de son père.

Discipline olympique depuis 1900, l'équitation est une des épreuves phares du calendrier des Jeux de Paris. Pour cette édition 2024 des JO, les épreuves équestres se tiendront dans le parc du château de Versailles. Trois épreuves décernent des médailles lors de ces Jeux olympiques : le dressage, le saut d'obstacle et le concours complet. C'est également l'un des sports avec le plus de concurrents. En effet, malgré seulement trois épreuves, 200 concurrents se disputent la médaille d'or. Historiquement, l'Allemagne domine la discipline, avec 66 médailles, dont 30 en or. Il faudra également compter sur les cavaliers et les cavalières françaises et américaines.

L'équipe des Etats-Unis compte notamment dans ses rangs une sauteuse dont le nom n'est pas étranger aux fans de rock. En effet, parmi la sélection des derniers Jeux de Tokyo on pouvait remarquer une certaine Jessica Springsteen. Et cette athlète n'est autre que la fille de Bruce Springsteen. Au Japon, elle avait d'ailleurs participé à l'épreuve de concours d'obstacle par équipe, terminé à la deuxième place derrière la Suède. Jessica Springsteen a donc remporté lors de ces Jeux de Tokyo la médaille d'argent. Elle avait également participé au concours individuel, et avait terminé 31e, aux portes de la finale.

Si elle n'a pas décidé de suivre le "Boss" dans le monde de la musique, Jessica Springsteen a grandi dans un environnement propice à sa carrière équestre. Elevée dans la ferme familiale Stone Hill, dans le New Jersey, elle s'est rapidement distinguée dans les catégories de jeunes, remportant plusieurs fois le titre de championne des Etats-Unis en junior.

Depuis les Jeux de Tokyo, Jessica Springsteen a connu une période plus difficile, redescendant dans la hiérarchie américaine. Elle est cependant de retour depuis un an, et a remporté le Grand Prix de Londres. Si la sélection américaine ne sera dévoilée qu'au mois de juin prochain, Jessica Springsteen s'est replacée dans la hiérarchie pour le concours d'obstacle, à la fois en individuel et par équipe. Si elle est retenue dans l'équipe, elle pourrait participer à Paris, à ses troisièmes Jeux olympiques, après Londres en 2012 (en tant que remplaçante) et Tokyo en 2021.

Jessica Springsteen n'est pas la seule enfant de star à participer aux Jeux en équitation. On peut notamment penser à Zara Phillips, vice-championne olympique à Londres en 2012 au concours complet par équipe, et championne du monde en individuel en 2006. Zara Phillips est en effet membre de la famille royale britannique, puisqu'elle et la petite-fille de la reine Elisabeth II.