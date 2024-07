Guardiola, Klopp et Ancelotti s'en sont inspirés, cet entraineur a révolutionné le football

Certains entraineurs ont marqué l'histoire du football avec des styles de jeu particuliers qui ont fait leur renommée. Pourtant, certains révolutionnaires du jeu ont été oubliés.

Parmi les plus grands entraineurs de l'histoire, on compte notamment Pep Guardiola, Arsène Wenger ou encore Sir Alex Fergusson. Dans des styles et avec des personnalités différentes, ils ont su façonner leur équipe et surtout les faire gagner. Car c'est par la victoire que les entraineurs restent dans les mémoires collectives, ainsi que pour leur longévité et leur apport au jeu.

Ces vingt ou trente dernières années, les styles de jeu prônés par les entraineurs ont varié du tout au tout, de la défense organisée et l'efficacité en contre de Mourinho ou Simeone, à la possession de Guardiola ou Luis Enrique. Cependant, par le passé d'autres entraineurs ont marqué le football de leur empreinte et modifié la façon de jouer, à l'instar d'un Johan Cruyff à qui on attribue l'invention du "football total" à partir des années 1970 (en réalité repris des idées de deux entraineurs néerlandais et anglais, Rinus Michels et Jack Reynolds).

Ainsi, dès les années vingt, on a vu un entraineur mettre en place une approche tactique et technique complètement différente de ce qui se faisait jusqu'alors, et qui a inspiré de nombreux entraineurs par la suite. Ce technicien, c'est l'Autrichien Hugo Meisl. Né en 1881, il entre dans le monde du football par une voie assez particulière. En effet, il commence comme arbitre dans le championnat autrichien, avant de devenir secrétaire général de la fédération de son pays. Il devient le sélectionneur de l'Autriche en 1912. Mais c'est après la Première guerre mondiale que l'entraineur se révèle réellement. Inspiré par l'Anglais Jimmy Hogan, il met en place avec sa sélection une nouvelle approche de jeu : le Scottish style. Basé sur les qualités techniques des joueurs et sur un jeu de passes courtes, ce style créé par Hogan et repris par Hugo Meisl est en quelque sorte l'ancêtre du tiki-taka espagnol des décennies plus tard.

Cette tactique révolutionnaire montre ses qualités avec la sélection autrichienne, et fait la renommée de la sélection. Dans les années vingt, l'Autriche devient ainsi une des meilleures nations européennes, avec un surnom : la Wunderteam. Sous les ordres de Hugo Meisl, les Autrichiens remportent en 1932 la Coupe Internationale Européenne, battant notamment l'Italie. Avec son jeu offensif et plaisant à voir, l'Autriche fait le bonheur des fans de football et des observateurs au début des années 1930, gagnant 28 de leurs 31 matchs entre 1931 et 1934, avec plus de cent buts inscrits.

Le 17 février 1937, Hugo Meisl décède d'une crise cardiaque alors qu'il était toujours sélectionneur de l'Autriche, puis la Wunderteam disparait avec le début de la Seconde guerre mondiale et l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Le style de jeu particulier pour l'époque de cette équipe est cependant resté dans les mémoires et a sans aucun doute inspiré de nombreux entraineurs par la suite.