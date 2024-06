Pas cher, ce légume vert est le meilleur pour bien s'hydrater et digérer lors d'un effort

Pas cher et accessible dans le commerce, ce légume vert doit être votre allié idéal.

Quand on fait du sport, s'hydrater et surtout bien le faire, est la chose la plus importante sous peine de ne pas être très performant et même d'avoir beaucoup de mal à gérer la récupération. Afin de faciliter cela, un légume vert, loin d'être le plus onéreux (même si chaque dépense a un coup), est idéal.

Souvent apprécié pour sa fraicheur, il est particulièrement bénéfique pour les sportifs en raison de sa très forte teneur en eau. Composé à environ 95% d'eau, il est une source d'hydratation très importante. Or une bonne hydratation est primordiale pour la récupération et la prévention des crampes musculaires. Et ce long légume permet de compenser la perte de fluides due à la transpiration intense lors des entraînements. Au delà de l'hydratation, ce légume vert est très faible en calories et permet de réguler, pour ceux qui le souhaitent, leur nutrition.

De façon générale, on compte 10 kcal pour 100 grammes. Autre avantage du légume, sa richesse en vitamines et minéraux. Il contient notamment de la vitamine C, un puissant antioxydant ainsi que de la vitamine K, essentielle pour la santé osseuse et la coagulation sanguine. Le potassium et le magnésium présents en faible quantité peuvent également jouer un rôle clé dans la régulation de la fonction musculaire.

Le nom de ce légume ? C'est évidemment le concombre ! Bien que pas ou peu riche en fibres, il en contient suffisamment pour favoriser une digestion saine et permet d'aider d'éviter les fringales après l'exercice. La facilité de digestion du concombre en fait donc un choix judicieux avant l'entraînement. Contrairement à certains aliments lourds, il ne pèse pas sur l'estomac, permettant ainsi de s'entraîner sans en avoir le sentiment de se traîner à la salle de sport. Sachez, pour le petit truc en plus, que la digestion du concombre est améliorée en l'épluchant, en le mixant, en l'épépinant. Le faire dégorger dans un peu de sel facilite aussi grandement le travail.

Que ce soit en salade, en smoothie ou en snack, le concombre est un parfait allié pour ceux qui veulent maximiser leurs performances et leur récupération sportive. Et si vous voulez être encore convaincus par les bienfaits, grâce à ses nutriments, il permettrait de lutter contre la multiplication des cellules pancréatiques cancéreuses, il limiterait les risques de cancer des ovaires, du sein, de l'endomètre et de la prostate, et est également très bon pour la peau grâce à ses vertus hydratantes et cicatrisantes.