"On a été en froid un petit moment" - Quand Giroud a dû couper les ponts avec sa famille pour réussir

Olivier Giroud fait partie des plus grands joueurs des Bleus. C'est pourtant son frère qui était destiné à une carrière internationale, et la relation entre les deux n'a pas toujours été au beau fixe.

Olivier Giroud fait partie des légendes de l'Equipe de France. Formé au Grenoble foot 38, l'attaquant de Montpellier, d'Arsenal ou encore de l'AC Milan compte 132 sélections en Equipe de France. Avec 57 buts en Bleus, c'est également le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, devant Thierry Henry. Il a également récemment battu le record du joueur français le plus vieux à être sélectionné, à 37 ans.

Après avoir tout gagné en Europe, l'attaquant français va découvrir dans quelques semaines un nouveau championnat. Il a en effet annoncé sa signature aux Etats-Unis, au sein de la franchise de MLS du Los Angeles FC. Il y retrouvera notamment son coéquipier en équipe de France durant de nombreuses années, Hugo Lloris. C'est la franchise qui l'a annoncé le 14 mai dernier, dans un communiqué. "L'attaquant Olivier Giroud rejoindra le Los Angeles Football Club avec un contrat de "joueur désigné" jusqu'en 2025, avec une option jusqu'en 2026."

Olivier Giroud est un modèle de résilience dans l'histoire du football français. Pour autant, il aurait pu ne pas être le seul Giroud à porter le maillot de l'Equipe de France A et à faire une carrière professionnelle dans le football. Son frère Romain, de neuf ans son aîné, a en effet fait ses classes au centre de formation de AJ Auxerre, et a porté une quarantaine de fois le maillot des équipes de France jeune, en compagnie de Thierry Henry ou de David Trezeguet. Cependant, il n'a pas eu de futur dans le monde professionnel, et a par la suite beaucoup accompagné la progression de la carrière de son petit frère.

Alors qu'Olivier Giroud était encore au centre de formation du Grenoble Foot 38, Romain était un mentor et un conseiller pour le futur joueur d'Arsenal et lui donnait de nombreux conseils. Au point que leur relation a pu être parfois compliquée.

Dans le documentaire qui lui a été consacré par Canal +, Olivier Giroud raconte qu'il lui a fallu à un moment s'affranchir de ce cocon familial : "à un moment, il fallait que je sois acteur de tout ça, et tu (Romain Giroud) l'as très bien compris. On a quand même été en froid un petit moment, mais ça fait partie du processus." Une émancipation nécessaire qui lui a finalement été bénéfique quand on connait la carrière de l'attaquant français.