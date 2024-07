Champion d'escrime, Enzo Lefort a un autre métier bien pratique pour de nombreux français

Enzo Lefort est l'un des meilleurs fleurettistes du monde, et favori pour la médaille d'or à Paris. Mais c'est également un athlète engagé dans la société.

À 32 ans, Enzo Lefort est l'un des leaders de l'équipe de France d'escrime. Champion olympique par équipe au fleuret, il a également remporté les championnats du monde en 2019 et 2022 en individuel, et a terminé troisième de la dernière compétition mondiale en 2023. Le Guadeloupéen, né en Guyane, arrive à Paris avec l'ambition de remporter une nouvelle médaille olympique, et particulièrement le titre en individuel, un des seuls qui manque encore à son palmarès.

Cela pourrait arriver dès les premiers jours de la compétition, avec le fleuret programmé le 28 juillet, et lancer l'équipe de France sur une dynamique positive. Traditionnellement, l'escrime est en effet une discipline pourvoyeuse de médailles pour les Bleus. Avec 44 titres olympiques et 123 médailles, la France est en effet la deuxième nation la plus médaillée, juste derrière l'Italie, qui compte 49 titres et 130 médailles.

A Tokyo en 2021. © PIERRE EMMANUEL DELETREE /SIPA (publiée le 22/07/2024)

Mais Enzo Lefort n'a pas orienté tout son projet de vie professionnelle autour de son sport phare. En parallèle de sa formation à l'INSEP, le fleurettiste a en effet continué ses études, et est sorti diplômé de son école de kinésithérapeute. Un filet de protection dans un sport peu médiatisé en dehors des rendez-vous olympiques. Enzo Lefort a également de nombreuses passions et notamment la photographie, qui occupe une bonne partie de son temps libre.

Le champion du monde 2022 est particulièrement investi dans l'ouverture de son sport à plus de diversité et d'inclusion. " Dans l'imaginaire collectif, c'est un sport réservé à une certaine élite sociale ", explique Enzo Lefort. " À travers une série de photos de mes coéquipiers, je souhaitais démontrer que ça n'était plus du tout le cas. L'équipe de France d'escrime est représentative de la société française, avec ses diversités ethniques, géographiques et sociales."

Cet engagement, le Français l'inscrit également à travers un travail d'écriture, avec la publication de deux mangas, racontant son histoire, avec toujours en tête l'idée d'ouvrir sa discipline en la faisant connaître au plus grand nombre à travers différents supports.