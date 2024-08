Courir sans se fatiguer, c'est possible avec le jeffing

Avec environ 13 millions de pratiquants, la course à pied est un sport majeur en France. Même les moins sportifs peuvent y arriver.

La course à pied fait partie des activités sportives les plus pratiquées en France et dans le monde. La dernière enquête réalisée montre que la France compte entre 12 et 13 millions de coureurs régulier, soit près de 45% de la population âgée de 20 ans et plus. cela en fait assez largement le sport le plus pratiqué, notamment en raison de sa facilité d'accès, et de son adaptabilité en fonction de la condition physique de chacun.

La course à pied connaît en effet un engouement très important dans l'Hexagone, en loisir mais également en compétitif. Il suffit de voir le nombre d'inscrits au dernier marathon de Paris (plus de 52 000) pour comprendre que cette discipline touche toutes les tranches de la population. Les périodes de confinement ont notamment contribué à l'augmentation du nombre de coureurs, puisqu'in estime qu'environ 1,5 million de personnes ont commencé la course pendant ces périodes.

Cependant, la course à pied est un sport assez traumatisant pour les articulations. De plus, il peut être difficile de se mettre à la course en raison de sa condition physique, l'endurance pouvant être difficile à améliorer. Pour cela, l'Américain Jeff Galloway a créé dans les années 1970 une méthode de course, le "jeffing", qui permet d'augmenter progressivement son effort physique.

En combinant la marche et la course, le "jeffing" permet de gérer son endurance et d'améliorer sa condition physique sans risquer les blessures. Le principe de cette méthode de course est d'alterner des temps de course de quelques minutes et des temps de marche assez lente plus importants que la durée de course, pendant au minimum vingt minutes.

Si cette méthode n'a pas pour but d'augmenter la vitesse moyenne de course, elle permet d'améliorer son endurance en augmentant progressivement au fil des séances son temps de course et en réduisant le temps de marche. Elle permet également de limiter les douleurs articulaires, la course étant notamment traumatisante pour les genoux et les chevilles. Si la progression est parfois plus lente qu'en course continue, le "jeffing" permet de gérer sa fatigue est de s'améliorer à un rythme régulier.