Avec 41 titres paralympiques, cette nageuse américaine a près de deux fois plus de médailles d'or que Michael Phelps.

Dans l'univers des Jeux olympiques, Michael Phelps est une légende inégalable. Un monument multimédaillé dont le record de 23 titres olympiques semble inatteignable. Le nageur américain, protégé de l'entraineur Bob Bowman, a toujours été sur le podium des courses olympiques qu'il a disputées depuis les Jeux d'Athènes en 2004 à une seule exception, le 400 m 4 nages à Londres en 2012, où il a terminé 4e.

Pourtant, Michael Phelps n'est pas le sportif le plus médaillé de tous les temps. Ce n'est même pas l'Américain le plus médaillé. En effet, sa compatriote Trischa Zorn a largement dépassé les 28 breloques du natif de Baltimore avec 55 médailles aux Jeux paralympiques, entre 1980 et 2004. La Californienne, âgée de 60 ans aujourd'hui, a également battu le record de huit titres lors d'une même olympiade, avec 10 médailles d'or à New York en 1984, 12 à Séoul en 1988 et 10 à Barcelone en 1992.

Au total, Trischa Zorn a remporté 41 titres paralympiques en natation. Née avec une maladie génétique qui l'a rendue aveugle, la Californienne a évolué dans les catégories S12, SB12 et SM12. Sa carrière débute aux Jeux d'Arnhem, aux Pays-Bas, en 1980. Âgée de seulement 16 ans Trischa Zorn remporte 7 médailles d'or en autant de courses disputées.

C'est pour elle le début d'une moisson de médailles d'or impressionnante puisqu'elle restera invaincue jusqu'aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992. La carrière de Trischa Zorn est également exceptionnelle par sa longévité. Elle a en effet remporté des médailles lors de tous les Jeux paralympiques qu'elle a disputés, avec une médaille de bronze sur 100 m dos lors des Jeux d'Athènes en 2004 alors qu'elle était âgée de 40 ans.

Aujourd'hui avocate après du ministère des Anciens Combattants américain, Trischa Zorn reste proche des bassins. En 2022, elle a rejoint l'équipe de l'université du Nebraska, où elle a fait ses études, en tant qu'entraineuse. Intronisée au Hall of Fame paralympique en 2012, Trischa Zorn devrait voir son record de titre et de médailles olympiques perdurer un long moment encore.