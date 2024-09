Ancienne légende du foot, il est désormais un DJ star dans son pays !

Cette ancienne star du ballon rond est désormais un artiste reconnu dans le milieu de la nuit.

Foot et musique font souvent bon ménage et l'image est devenue récurrente : les sportifs sont aujourd'hui constamment filmés ou photographiés avec le casque sur les oreilles, en marge des compétitions, ou en amont des matchs. La musique serait, à en croire les amateurs les plus assidus, essentielle pour se concentrer, entrer dans une bulle avant de se lancer. Une sorte de rituel qui a encore renforcé le lien entre la musique et le sport de haut niveau ces dernières années.

Pour certains, la musique est aussi autre chose qu'un élément propice à la performance sportive. C'est une vraie passion. On peut citer le récent double champion olympique Earvin Ngapeth, qui déjà sorti un album de rap ou encore le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, qui joue régulièrement du piano et qui a sorti une composition il y a quelques mois.

En Espagne, c'est un footballeur, une ancienne légende de Valence et de la Roja, qui s'est lancé dans la musique à la fin de la carrière. Son nom, Gaizka Mendieta. L'ancien milieu de terrain est désormais connu sous le nom de DJ Gaizka. "C'est une passion que j'ai depuis toujours. J'ai pu m'y consacrer une fois ma carrière terminée. Je ne l'aurais jamais imaginé, mais l'opportunité s'est présentée, ça a plu, donc j'ai continué. Je me produis dans des festivals, des évènements privés ou des clubs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je vais poursuivre tant que je peux."

Son style de musique ? "Rock soul ! C'est la musique que j'ai toujours écoutée. Quand j'étais à Valence, à Barcelone, en Angleterre ou en Italie, la musique m'a toujours accompagné. Dès que je pouvais, j'allais acheter des disques et voir des concerts. Là, pendant la quarantaine, je n'ai rien acheté parce que je n'aime pas acheter sur Internet. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est d'aller chez le disquaire."

Mendieta est surtout connu pour son passage à Valence, où il a joué de 1992 à 2001. Il a été un élément clé de l'équipe espagnole, contribuant notamment à leur succès en atteignant deux finales consécutives de la Ligue des Champions en 2000 et 2001, bien qu'ils n'aient pas remporté le titre. Il a été par la suite transféré à la Lazio en 2001 pour une somme record à l'époque, mais il n'a pas réussi à s'y imposer. Il a plus tard été prêté au FC Barcelone, puis transféré définitivement à Middlesbrough en Angleterre, où il a terminé sa carrière en 2008. Ou plutôt une de ses deux carrières.