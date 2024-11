Netflix bouleverse ses programmes et va bientôt proposer l'un des plus gros shows en direct

La plateforme de streaming propose de plus en plus de shows en direct et un nouveau va arriver.

Netflix existe depuis plusieurs années et son catalogue ne cesse de varier. Films, séries et maintenant sport : la plateforme de streaming propose un large panel pour tenter de satisfaire le plus grand nombre. Bien évidemment, Netflix n'est pas gratuit et de nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à ce catalogue.

Avec sa série à succès sur la Formule 1, Drive to survive, Netflix s'est lancé il y a quelques années à l'assaut du sport. Depuis, les programmes s'enchaînent avec, dans la même catégorie, une série chaque année sur le Tour de France, mais aussi désormais sur le 6 Nations en rugby ou encore le basket et la NBA.

La plateforme va désormais encore plus loin en proposant des shows en direct comme du tennis ou encore des combats... Et un nouveau spectacle va faire son apparition dans le catalogue français dans les prochaines semaines avec le catch et le célèbre programme de la WWE, Monday night Raw.

Raw arrive officiellement en janvier 2025, le 6 janvier très précisément selon les mots de Cody Rhodes, le champion actuel de la WWE. La WWE et Netflix ont conclu un accord assez pharaonique à auteur de cinq milliards de dollars pour les dix prochaines années pour la diffusion du WWE Raw aux Etats-Unis. Les autres shows de la WWE (SmackDown, NXT et les Premium Live Events) seront également présents.

Pour le moment, la date du 6 janvier 2025 ne sera pas retenue pour la diffusion française sur Netflix car la WWE a annoncé que cette dernière débuterait à la fin des contrats actuels de la WWE dans les pays, comme AB1 et ABXplore en France et en Belgique.

Conclusion, les shows de la WWE arriveront sur Netflix en France, en Belgique, en Suisse et partout ailleurs, mais il faudra être patient puisque ce sera à la fin de leur contrat TV. Par ailleurs, avec ce contrat, les dirigeants ont précisé que si la WWE lance un nouveau show, celui ci n'est pas assuré d'être sur Netflix. La plateforme aura la chance d'avoir le projet présenté en premier et pourra décider s'ils veulent payer des frais supplémentaire pour l'avoir ou bien le laisser à d'autres diffuseurs.